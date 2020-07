Covid-19: Concepción del Uruguay impuso restricciones y aplicará multas

En la tarde de este lunes se reunió en el despacho del Presidente Municipal, el Comité de Emergencia Sanitaria de la ciudad a fin de evaluar de manera pormenorizada la situación actual respecto a la propagación del Coronavirus en Capital y Gran Buenos Aires, en la Provincia de Entre Ríos, el Departamento y Concepción del Uruguay, en particular.Luego de la extensa jornada realizada se definió profundizar todas las medidas adoptadas hasta el momento para la prevención y resguardo de la salud de la comunidad y, asimismo, la implementación de nuevas reglamentaciones. En referencia a ello se determinó que alguna de ellas serán llevadas a cabo, en principio, hasta el día miércoles 22 de julio, inclusive.Las medidas establecidas:1) La actividad en ciudad, en todas sus modalidades, finalizará a las 23:00 horas, no permitiéndose alguna otra hasta las 08:00 horas del día siguiente.2) Las reuniones familiares sólo serán permitidas los días sábados y domingos entre las 12:00 y las 23:00 horas (máximo 10 familiares).3) Las actividades recreativas, aquellas desarrolladas al aire libre, se podrán efectuar solamente entre las 12:00 y las 18:00 horas.4) Se aplicarán fuertes multas y sanciones a quienes no usen barbijo en la vía pública y a quienes realicen fiestas privadas o reuniones sociales no permitidas.5) No está permitida la permanencia en los espacios públicos.6) Se recuerda que se encuentra vigente la normativa que establece que aquellas personas provenientes de localidades con transmisión del virus por conglomerado o comunitario, deben efectuar estricta cuarentena por el término de catorce (14) días. Asimismo se exigirá la realización de hisopado a su cuenta y cargo, a los siete (7) días de haber ingresado a ciudad, a quienes provengan de localidades con circulación comunitaria del virus.Por su parte, y al finalizar la reunión de trabajo de la que participaron el Intendente, Martín Oliva, el Juez Federal, Pablo Seró, la Fiscal Federal, Josefina Minatta, el Director del Hospital J. J. Urquiza, Pablo Lombardi, el Jefe de Gabinete, Yari Seyler, el Secretario de Gobierno, Juan Martín Garay y el Secretario de Salud, Miguel Toledo, concluyeron en que más allá de las fuertes multas y sanciones por el no cumplimiento de alguna de las medidas enunciadas, enfatizaron en la necesidad de contar con el compromiso ciudadano pero, por sobre todas las cosas, su responsabilidad individual ya que es la única manera de afrontar como comunidad esta situación.