Piedras Blancas estableció restricciones para prevenir el coronavirus

Como consecuencia del incremento de casos de COVID-19 que se han registrado en Entre Ríos, el Departamento Ejecutivo Municipal de Piedras Blancas estableció las siguientes medidas, que entrarán en vigencia a partir de las 00 del martes 14 de julio, y se extenderán por un lapso de 15 días:



-Las personas que deban dirigirse hacia localidades en donde se hayan registrado casos de Covid-19, deberán presentar el certificado de circulación que acredite el motivo de la salida y, tanto la persona como el grupo familiar convivente, deberán realizar el aislamiento de 14 días obligatoriamente.



-Las personas domiciliadas en Piedras Blancas que residan en localidades donde se hayan registrado casos de Covid-19, al ingresar a Piedras Blancas deberán realizar el aislamiento de 14 días obligatoriamente.



-Las personas que no residan ni tengan domicilio en Piedras Blancas, que sean provenientes de localidades donde no se hayan registrado casos de Covid-19 y deban ingresar a realizar trámites, podrán hacerlo por tiempo determinado, dejando aclarado en el puesto de ingreso las razones de la visita.



-Queda suspendido el ingreso de preventistas por 15 días.



-Proveedores de mercadería podrán ingresar de 7 a 9 y de 13 a 15.



-Queda suspendido por 15 días el ingreso de albañiles y/o empresas constructoras que no sean de Piedras Blancas, quedando exceptuados aquellos que ya se encuentren trabajando en la localidad. En caso de retirarse, no podrán volver a ingresar hasta el cese de la medida.



-Queda suspendido por 15 días el alquiler de hospedajes, quedando exceptuadas las ocupaciones actuales. En caso que el inquilino se retire, no podrá volver a ingresar hasta el cese de la medida.



-Queda suspendido por 15 días el ingreso de propietarios de casas de fin de semana.



-Queda suspendido por 15 días la atención de profesionales dependientes de la Municipalidad, que no residan en Piedras Blancas.



Por otra parte, se informa que, a partir del martes, la atención al público será reducida, pudiendo ingresar al edificio municipal de a una persona, y se recomienda utilizar las vías telefónicas (03438495029 o 03438495097) por consultas.



En caso de presentar cualquier síntoma sospechoso, comunicarse inmediatamente al centro de atención primaria local (03438495064).