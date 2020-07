Investigan fiestas clandestinas realizadas en distintas partes del país

Santa Fe

Buenos Aires

Una fiesta en la playa, un cumpleaños de 15 en un lavadero de autos, y hasta "boliches" montados en domicilios particulares fueron descubiertos durante el fin de semana en distintos puntos del país, en su mayoría con jóvenes como asistentes.En todos los casos tomó intervención de la justicia de cada jurisdicción, en algunos casos tras tomar conocimiento de la violación a la cuarentena a través de las redes sociales.En uno de los casos, decenas de jóvenes participaron de una fiesta en la playa "El Chaquito", en el norte de la costa santafesina del río Paraná, donde los vecinos denunciaron un "domingo de terror" entre "picadas" automovilísticas, música y alcohol.A través de las redes sociales, la vecinal El Chaquito repudió en las últimas horas lo sucedido e insistió en intensificar controles, dado que no es la primera fiesta clandestina que realiza en la zona.Sobre la fiesta de 15 años con más de 300 invitados, muchos de ellos a cara descubierta, fue interrumpida durante la madrugada de este domingo por autoridades policiales y de la municipalidad de Santa Fe, alertados por denuncias de vecinos.La fiesta se desarrollaba en un predio situado en Callejón El Sable al 3000, de barrio Las Delicias, en el extremo norte de la capital santafesina, donde habitualmente funciona un lavadero de autos.También en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Villa Elvira, en la zona de La Plata, numerosos jóvenes se juntaron en una casa montada como "boliche" y armaron una fiesta, que luego salió a la luz con las imágenes difundidas por las redes sociales.El festejo comenzó el sábado a la noche en una casa de 89 entre 13 y 14 y se extendió hasta altas horas de la madrugada del domingo, con música y alcohol.Por lo que se ve en las imágenes, los asistentes no usaban barbijos y bailaban sin respetar ninguna clase de distanciamiento comunitario.Ante la repercusión que se generó por las imágenes, la Municipalidad informó que intervino de oficio "al constatar los videos en redes sociales ya que no hubo denuncia del caso".Desde la Comuna se recordó que para este tipo de casos de violación del aislamiento social preventivo obligatorio "se debe denunciar al número 147 de atención al vecino o el 911 de la policía".