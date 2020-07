En Gualeguaychú hay casi 500 personas en situación de aislamiento

Sociedad Un médico y una enfermera dieron positivo en un sanatorio de Gualeguaychú

Entre Ríos superó este lunes, los 500 casos de coronavirus en la provincia desde que se declaró la pandemia. Además, se registró el primer fallecido con Covid-19.El fin de semana largo acumuló una cantidad récord en el territorio entrerriano, ya que entre el pasado jueves 9 de julio y este lunes 13, se contabilizaron 174 casos con focos muy marcados en los departamentos Paraná, Gualeguaychú y Diamante, aunque la capital entrerriana registró un importante porcentaje, con 84 casos en apenas cinco días.Asimismo, el profesional indicó que "si hay circulación no permitida y reuniones de personas que no están autorizadas el resultado será el aumento de contagios. El 80 por ciento de los afectados está entre los 20 y los 59 años si bien después en líneas generales cursan la enfermedad de una forma leve. Hay que entender que hay actividades especialmente riesgosas y hay que evitar lo que se denomina contagios por grupos. De los 12 casos confirmados este domingo, 11 eran de nexos conocidos".Respecto a la situación de posible circulación del virus en determinadas zonas de la ciudad, Gini Cambaceres sostuvo a Radio Máxima que "no se está evaluando ningún tipo de cuarentena barrial. Hay que abandonar las teorías conspirativas porque no hay ningún barrio en particular en una situación problemática. El riesgo está en la circulación de gente no en una zona determinada de la ciudad".