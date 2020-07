Por la pandemia, cerraron cuatro jardines de infantes en Concordia

Romina Cavallaro, en representación de todas las maestras jardineras que se reunieron para dar a conocer su situación, explicó que "lo que estamos pidiendo es que nos tengan en cuenta, que no nos olviden" porque "hace 120 días que estamos sin trabajar" y, "si bien lo realizamos de manera virtual, el 90% no está cobrando cuotas y los que sí están cobrando, sólo piden un 50% o menos del valor total de la cuota".



De esta manera, destacó que del "total del alumnado sólo está quedando un 20% o 30% y, si seguimos así, nosotros vamos a tener que cerrar nuestras puertas" debido a la complejidad de la situación que atraviesan.



Los jardines de infantes "no pertenecemos al Consejo General de Educación, sino que pertenecemos a la educación no formal" agregó Romina. Por eso, lo que "necesitamos es que nos atienda alguien y escuche nuestro reclamo, porque no podemos continuar de esta manera".



Según sus palabras, hasta el momento "han cerrado 4 jardines de la ciudad y podrían ser incluso más si no obtenemos una respuesta". De este rubro "dependen muchísimas personas, porque en Concordia tenemos alrededor de 20 jardines y cada uno tiene un total de 7 u 8 seños y auxiliares", mencionó a Diario Río Uruguay.



Asimismo remarcó que "son muchas fuentes de trabajo y la mayoría no tiene forma de pagar los sueldos" porque "nosotros dependemos pura y exclusivamente de la cuota de los padres y entendemos que en esta situación no podemos cobrarles una cuota" entonces, "necesitamos que nos ayuden" porque "no tenemos ningún tipo de ayuda".