Fin de semana XXL: En Concordia prohibieron el ingreso a más de 140 vehículos

La ciudad de Concordia es una de las que tienen habilitadas muchas actividades debido a los pocos casos de coronavirus, es por ello que intensificaron los controles en los accesos a la ciudad durante este fin de semana largo. "Venimos trabajando muy bien y hacemos controles de prevención", indicó el intendente Alfredo Francolini a"Desde el miércoles hasta el domingo, en los accesos a la ciudad,. En algunos casos contaban que. Muchos eran de Buenos Aires, Chaco, etc", explicó el presidente municipal."Esto fue gracias a la denuncia de los vecinos que nos fueron alertando de esta situación, por eso apelamos siempre a la conciencia ciudadana", mencionó Francolini.Según el intendente, las fiestas clandestinas vienen sucediendo desde varios fines de semanas atrás por ello "se intensificaron los controles desde el miércoles. De todos modos, tenemos más de 180.000 habitantes y no podemos controlar a todas las personas"."Hemos visto a muchas personas en los espacios al aire libre que estaban muy juntos y algunos hasta compartían el mate, siempre tratamos de revertir esta situación, pero hay que apelar a la responsabilidad", sentenció.Sobre la cantidad de casos de covid-19 apuntó que "tenemos una situación epidemiológica controlada, venimos trabajando muy bien, hacemos mucha prevención en los controles".Concordia tuvo tres casos positivos de coronavirus, y todos son porque las personas estuvieron en zonas de circulación del virus "dos estuvieron en Estados Unidos y uno en México", argumentó.En relación a las actividades habilitadas, Francolini, señaló que "esta semana habilitamos. Sabemos que las personas quieren que se amplíen los horarios y que vayan más feligreses, pero en este momento no es posible".Al finalizar el intendente hizo referencia a los pasos fronterizos con Uruguay: "En este momento no se permite pasar por Salto, en la provincia el único paso habilitado es el de Gualeguaychú". Todas las personas que ingresan a Concordia desde el Uruguay, deben hacer la cuarentana obligatoria".