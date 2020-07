"La cuarentena intensificó mis ganas de componer", dijo a Elonce TV Facundo Toro

Video: "La cuarentena intensificó las ganas de componer", dijo a Elonce TV Facundo Toro

El cantante folclórico Facundo Toro, dialogó en el programa Peña Entre Todos con el conductor Francisco Cuestas.



A lo largo de la entrevista, Facundo interpretó las canciones La pena del coyuyo de su padre Daniel Toro, Zamba para olvidarte y su tema musical Chacarera de silencio.



"Estoy pasando la cuarentena en Córdoba, en mi casa. Más allá de la tristeza que causa esta situación, pude resolver algunas cuestiones, que durante mi día a día y con los viajes no podía dedicarle tiempo", expresó a Elonce TV el artista.



"Estos tres meses han sido de gran inspiración para mí", dijo.



Sobre su familia, contó que "hace poco perdí a mi mamá, pero son cosas de la vida que uno tiene que afrontar. Venimos y nos vamos pero lo importante son los recuerdos".



Y agregó que "mi familia gracias a Dios están bien. Mi papá volvió agarrar la guitarra, que la tenía media olvidada, pero está pendiente de otras cosas, está en su casa disfrutando de los nietos".



Al respecto de cómo vive la cuarentena, comentó que "la cuarentena intensificó mis ganas de componer. No descanse mucho y se duplicó el hecho de generar canciones y producciones nuevas".



"Aproveché mucho este tiempo para producir, trabajé más que cuando estoy en actividad plena". Nueva normalidad en la música Al respecto, dijo que "todos pensamos de manera diferente. Ojala que no sea como lo venimos escuchando. Yo no coincido con hacer los show por stremean, hoy en día es lo único que nos queda".



"Pienso que todo se va acomodar, es muy frío esto de cantar sin ver a las personas. A mí no me motiva y espero que todo vuelva hacer como era antes", mencionó.



Y continuó: "Capaz que no podemos volver a cantar enfrente a 10 mil personas, pero tal vez en los festivales con 4mil se puede, hasta que se encuentre la vacuna y se vuelva a la normalidad". Futuros proyectos "Tengo más proyectos que nunca, porque tengo más tiempo. Todos están relacionados con la música. Tengo canciones nuevas y un disco nuevo", indicó.



En ese sentido, dijo que "estoy terminando de armar mi nuevo estudio de grabación, y en casa tengo una especie de isla de edición, donde grabo mis cosas. No he tenido tiempo de parar".



Al finalizar comentó que "estoy incursionado en géneros de la música que antes no había recorrido. En redes sociales muestro las producciones que hago, ya que es la forma que tenemos de comunicarnos con las personas hasta que volvamos a los show".