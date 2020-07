Calentamiento global: Temen que se supere alza de 1,5º Celsius para este siglo

La organización Greenpeace expresó su preocupación por el último informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que prevé a la temperatura media mundial anual por lo menos 1 grado Celsius (C) por encima de los niveles preindustriales (1850-1900) en cada uno de los próximos cinco años (2020-2024).



Esto lleva a concluir que cada vez se hace más complejo cumplir los objetivos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, que apunta a impedir que la temperatura del planeta durante este siglo no se incremente más allá de 1,5º C.



"El informe de OMM va más allá y dice que existe un 20% de probabilidades de que en uno de los próximos cinco años se supere la temperatura en más de 1,5º C. Es decir, las alzas de temperaturas se están adelantando y el peligroso incremento de 1.5 grados es posible que se alcance antes del 2024", comentó Mauricio Ceballos, vocero del área de campañas de Greenpeace.



Observó que la situación generada por la pandemia está lejos de poder ser una mejoría de alto impacto para el clima del planeta al recordar que las variables que han incrementado la temperatura tienen que ver con aspectos de larga data, como la presencia de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, el cual es altamente extendido en el tiempo.



"Las cuarentenas en el mundo no supondrán una disminución de las concentraciones atmosféricas de CO2 y que son las que han hecho subir la temperatura del planeta. Es evidente que la única forma de dar solución a esta emergencia climática es a través de acciones climáticas globales y compromisos ambiciosos de largo plazo", expresó Ceballos, según la agencia de noticias ANSA.



Greenpeace destacó los datos claves del informe de la OMM: Es probable que la temperatura mundial anual supere por lo menos 1º C los niveles preindustriales (que corresponden a la media del período 1850-1900) en cada uno de los próximos cinco años, y es muy probable que ese aumento oscile entre 0,91 y 1,59º C.



La probabilidad de que durante los próximos cinco años haya uno o varios meses con una temperatura por lo menos 1,5º C por encima de los niveles preindustriales es del 70%.



Es extremadamente improbable (3%) que la temperatura media de los cinco años correspondientes al período 2020-2024 supere en más de 1,5º C los niveles preindustriales.



En el período 2020-2024, es probable que la temperatura de prácticamente todas las regiones, salvo en partes de los océanos meridionales, sea más cálida que en el pasado reciente.