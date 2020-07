Covid-19 en Paraná: "Si no se circunscribe la situación, pasaremos a otra fase"

Este sábado, en la provincia se registraron 31 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 20 son de Paraná y los restantes, de otras seis ciudades de Entre Ríos.que "es bastante diversa la distribución de los casos de hoy, igualmente en su mayoría son relacionados a casos confirmados, como sucede en Paraná y Diamante".En Paraná hay actualmente transmisión por conglomerado pero ", que es a lo que no queremos llegar"."Esto implicaría estrategias sanitarias diferentes y una situación dentro de la ciudad, que no es la que aspiramos. La idea es poder mantener la flexibilidad económica que nos permite hoy la definición epidemiológica en la que estamos", añadió Reh.Para ello" es fundamental que se identifiquen los controles y la gente tome conciencia de la necesidad de disminuir la circulación dentro de la localidad", explicó.En relación a la búsqueda de nexos epidemiológicos dijo que "se basa en identificar los contactos estrechos de los pacientes, que son aquellos que han tenido contacto con la persona positiva hasta 48 horas antes del inicio de síntomas".Y continuó: "A medida que se va investigando la circulación de las personas, nos lleva luego a identificar el caso índice que puedo haber sido el origen de los contagios"."Es fundamental que la gente colabore con las medidas de precaución, y que no circule si no es necesario", remarcó."Los pacientes que se encuentran internados en terapia intensiva tienen un cuadro estable y están bajo una mirada estratégica intensa. Estas personas tienen enfermedades preexistentes y condiciona la evolución de la enfermedad. En este momento hay 3 en terapia", refirió.A su vez indicó que "ya hubo varias altas desde las unidades de terapia intensiva y los pacientes pasan a una internación general siguen una estricta supervización y luego se les da el alta".Al finalizar, la funcionaria mencionó que en la provincia "hubo más de 40 personas dadas de alta".