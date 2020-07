Donaron una moto a paramédico que pedaleaba 6 horas para ir a trabajar

Foto 1/2 Crédito: Cadena 3 Foto 2/2 Crédito: Cadena 3

La historia de Jeremías Rojo, un joven paramédico de Oliva, en la provincia de Córdoba, que debía pedalear seis horas al día para llegar a su trabajo en Villa María, conmocionó a todo el país y generó una sinergia de buenas voluntades.



Gracias a la solidaridad y a las manos que siempre están dispuestas a ayudar al otro, Jeremías recibió una moto para poder recorrer esa distancia en menos tiempo.



"Está hermosa. Ahora voy a poder estar más tiempo en casa. A la bici la seguiremos usando, pero para otras cosas", dijo desde el local de motos donde le hicieron entrega de su nuevo vehículo de transporte.



Él vive con su esposa y sus dos hijitos: un nene de seis años y una nena de tres.



La moto es una de 110 cc., cuatro tiempos. El joven recibió además casco y guantes.



"Es la segunda moto más vendida en Córdoba y esperamos que pueda disfrutarla. Queríamos sumar un granito de arena para que siga yendo a trabajar. Aportar a lo suyo, manteniendo los valores", dijo a Cadena 3 Ariel Rolando, gerente del local de motos.



Cabe recordar que Jeremías solía recorrer esa distancia en transporte interurbano, pero hace más de 90 días que no funciona. En un momento decidió hacerlo a dedo, pero la gente lo discriminaba.



"A veces hacía dedo y algunos no me levantaban por ser personal de salud. Así que después empecé a decir que era panadero aunque no como pan ni sé cuánto sale", comentó.