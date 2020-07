Clausuran una fiesta convocada por las redes y que tenía más de 150 asistentes

Constataciones

Reclamos

Versiones

Al mismo tiempo que el ministro de Salud de la Provincia de Córdoba, Diego Cardozo, comunicaba el cierre sanitario de la clínica Sucre por nueve casos positivos de Covid-19 desde el complejo Pablo Pizzurno, en la otra punta de la ciudad, en Villa Warcalde, en el complejo Pinar del Río libre se congregaban más de 150 personas en un evento que luego fue clausurado por la Municipalidad de Córdoba.La convocatoria se había anunciado días antes en las redes sociales bajo el eslogan "Music, food, drinks and friends" (música, comida, tragos y amigos) y anticipaba un propuesta en las bandejas con tres reconocidos DJ cordobeses para ambientar la tarde.Pasadas las 17, luego de varias denuncias de los vecinos, la Municipalidad terminó por clausurar la convocatoria. Minutos más tarde, también concurrió al lugar personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) ante otra denuncia por falta de cumplimiento de las medidas sanitarias expuestas por la cuarentena.Desde el área de Espectáculos Públicos del municipio señalaron que la fiesta fue clausurada luego de dos constataciones. Primero señalaron que estaba el lugar en orden, pero en una segunda inspección constataron que había música en vivo. Además indicaron que el lugar no estaba habilitado como bar ni como restaurante."Recibimos la denuncia y las fotos de los vecinos, luego cerca de las 17 nos apersonamos al lugar para comprobar la situación e insistimos en las medidas de seguridad", dijo Julio Suárez, director de Espectáculos Públicos de la Municipalidad. "Luego de 20 minutos, sin la presencia policial, comprobamos que efectivamente no se cumplían y que tampoco tenía cartón habilitante", agregó.El lugar tampoco figura en el último registro que elaboró la anterior gestión para boliches, restobares y pubs nocturnos. No obstante, es probable que esté autorizado como salón de fiestas.Desde el municipio confirmaron que tras la clausura realizaron la denuncia en la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (Ufes), que creó el Ministerio Público Fiscal para atender los casos de incumplimiento de la cuarentena."Vamos a llevar adelante todas las sanciones administrativas que correspondan", señalaron desde el Palacio 6 de Julio.Los vecinos comenzaron con los reclamos desde el mediodía. Raúl, un vecino de la zona, señaló que el evento comenzó pasadas las 13 (tal como se anunciaba en los volantes) y que, según sus cálculos, hubo más de 100 personas.Además, en la calle Eguías Zanón, a la altura del 9600, se podía ver una decena de autos estacionados y escuchar la música de fondo. El centro vecinal de Villa Warcalde habría denunciado el evento por incumplir con las medidas sanitarias para evitar el coronavirus.Fuentes cercanas a la organización indicaron que las personas estaban distribuidas respetando el distanciamiento social y la capacidad de las mesas en un área de dos hectáreas al aire libre.Aseguraron que contaban con habilitación y que inclusive presentaron un protocolo al municipio para realizar el evento. Contaban con alfombras sanitizantes y les hacían completar a los clientes una declaración jurada, dijeron.Las versiones de los organismos oficiales en cuanto al procedimiento son disímiles y dejan algunos puntos poco claros.Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia aseguraron que la Policía intervino en varias oportunidades ante las denuncias de los vecinos. "Los responsables del lugar esgrimieron autorizaciones municipales", indicaron altas fuentes de esa cartera.Desde la Ufes aseguraron que fue por orden de ellos por lo que se clausuró el lugar.Un parte detallado al que accedió La Voz describe que, desde las 13.30, el personal policial estuvo en el lugar ante las denuncias realizadas por los vecinos del barrio. Y, en la primera oportunidad, un empleado del lugar exhibió una habilitación municipal en la que se autorizaba como bar-restó al complejo Pinar del Río.En una segunda inspección a media tarde, cerca de las 15, la Policía comprobó la presencia de más de 200 personas, distribuidas en mesas de hasta seis comensales y con dos metros de distancia entre una y otra, sin barbijos. Los responsables del lugar volvieron a exhibir la autorización municipal. Una hora más tarde (según el mismo informe), el personal policial se comunicó con funcionarios municipales, quienes señalaron que el lugar tenía autorización para albergar a 600 personas. Finalmente, invocando una orden de una autoridad, se clausuró el lugar. Fuente: (LaVoz).-