Cupos a la exportación de pescado: "El único ganador es el río"

Sociedad La Justicia dispuso pautas para la pesca en el tramo entrerriano del río Paraná

La vocal de la Cámara Tercera de Apelaciones, Sala I, Fabiola María Livia Bogado Ibarra, dispuso la prohibición de la pesca comercial y deportiva en aguas del río Paraná de jurisdicción provincial y de acopio de productos de pesca los días martes, viernes, sábado, domingo, feriados nacionales y provinciales por el término de 120 días corridos.Además de un cupo de extracción o volumen de captura y de acopio reducido en la misma proporción en que se redujo el cupo de exportación; que regirá a partir de la fecha y por el término de 120 días corridos.que gracias a la resolución judicial, "el único ganador es el río".Blumenblat hizo hincapié en "el control del acopio de los frigoríficos de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires porque estos tienen un cupo de exportación". "Un frigorífico tiene un cupo de mil toneladas para exportar pero no tiene cupo de acopio, o sea, puede tener cinco mil kilos en sus cámaras que no se los controla nadie. Ahora, la jueza dictaminó que eso tiene que controlarse y que el cupo de exportación sea el mismo que el de acopio", destacó."Nadie perdió con este fallo porque vemos que el Gobierno también quiere proteger el recurso, solo que interpretaba distinto los estudios. Con la resolución judicial hay un solo ganador que es el río, y los peces", evaluó el dirigente deportivo.En la oportunidad, indicó que "el Gobierno deberá tomar medidas para instrumentar los controles para proteger el recurso, y que el mantenimiento del recurso signifique, para quienes trabajan del río, una posibilidad de continuidad; porque si el recurso peligra y hay una merma en la producción, ellos también sufrirán en el futuro porque no tendrán qué pescar".Al aclarar que de la medida están excluidos los pescadores artesanales, Blumenblat resaltó que "se protege al sábalo que es la base de la cadena alimenticia de todos los peces del río porque es el que más se extrae y se exporta"."Lo que afecta la continuidad del recurso es la exportación porque Argentina es uno de los tres países del mundo que exporta sus peces de río", lamentó.