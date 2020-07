Covid-19: Dos localidades santafesinas cambiarán de fase de cuarentena

Como consecuencia del aumento de casos de coronavirus, la localidad de Villa Constitución volverá a la fase 3 del aislamiento social, preventivo y obligatorio.



"Ellos estaban en una fase 4 como el resto de la provincia que era un distanciamiento en donde estaban permitidas algunas actividades", explicó la doctora Carolina Cudós al mismo tiempo que aclaró que la situación será temporal.



De esta manera la circulación está limitada a lo estrictamente esencial. Por otro lado se prohíben las actividades habilitadas en la etapa de distanciamiento como por ejemplo las reuniones afectivas, asistencias a locales gastronómicos y actividades deportivas.



En tanto la localidad de Carreras pasará de la fase 1 a la fase 3 del aislamiento. En ese sentido Cudós señaló que desde este jueves se habilitará la actividad para comercios minoristas, obras privadas, inmobiliarias y mudanzas. Además se permitirá la actividad de locales gastronómicos bajo la modalidad de "take away".



Con el objetivo de realizar búsquedas activas de pacientes oligosintomáticos, el Ministerio de Salud de Santa Fe desarrolla tareas en Villa Constitución tras los casos positivos, para de evitar nuevos contagios. El operativo se desarrolló de manera conjunta entre la provincia y el Municipio.



De esta forma, a través del área de Epidemiología se informó que los procedimientos correspondientes al llamado Plan DetectAr abarcaron los 380 domicilios del barrio en las que viven 1600 personas y se realizaron 42 hisopados, cuyos resultados estarán en 24 horas.



"Se trata de una búsqueda activa de pacientes que tengan pocos síntomas y una pesquisa rápida a partir de los casos positivos que tuvimos", explicó Florencia Galati, miembro del equipo de Epidemiología provincial. "Ayer se realizaron hisopados que dieron negativo y es muy alentador porque eran personas que estuvieron en contacto con los pacientes que tuvimos el fin de semana", agregó.



La funcionaria hizo hincapié en el abordaje territorial y puntualizó: "Esta tarea es muy importante para detectar a posibles casos positivos pero oligosintomáticos que pueden contagiar a otras personas". Asimismo, concluyó: "En este barrio se va a llegar a la gran mayoría de los vecinos y vecinas, hoy comienza y si no terminamos con las muestras, continuaremos mañana".



El Intendente Jorge Berti también estuvo presente junto a las autoridades provinciales y expresó: "La comunidad está preocupada pero nosotros nos ocupamos de la situación desde el momento en el que se dio el foco en el barrio, con la detección de la persona y rápidamente el Ministerio de Salud tomó intervención con la presencia de la ministra Sonia Martorano. (Aire de Santa Fe)