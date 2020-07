Delta del Paraná: Piden a la Corte Suprema que lo declare "sujeto de derecho"

El Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Civil por la Justicia Ambiental (AJAM) presentaron un Amparo Ambiental Colectivo ante la Corte Suprema de la Justicia de la Nación Argentina para preservar la integridad de los humedales del Delta del Paraná a través de la elaboración e implementación de un Ordenamiento Territorial Ambiental y un Plan de regulación de los usos del suelo.



"Pedimos la urgente protección del Delta en toda su extensión, y no sectorizado solamente a las Islas de Victoria, porque entendemos que es un ecosistema esencial para toda la región para la mitigación y adaptación al cambio climático", informó la abogada del Foro Ecologista de Paraná, Aldana Sasia.



Al respecto, explicó que dotar de sujeto de derecho al Delta -como organismo vivo- implica cederle derechos semejantes a los que tenemos los seres humanos, entendiendo desde una visión ecocéntrica que la naturaleza es un ser vivo más que no está separada del hombre.



En diálogo con esta Agencia, indicó que lo que tiene de particular esta causa es que se representa niñas y niños, ya que ellos por su corta edad no pueden estar en las tomas de decisiones y formar parte del proceso, pero son quieren van a pasar la mayor parte de sus vidas tolerando las decisiones que no se tomaron en el presente.



"Por eso, exigen la participación como generaciones futuras; por el rol elemental que desempeña este humedal para la adaptación al cambio climático. Son conscientes que las afectaciones del mal uso del suelo, de los terraplenes, de la extinción de especies y las quemas e incendios, son pérdidas que pueden tener repercusiones en el ambiente que tendrán que habitar 2030/2040 cuando ya sean adultos", argumentó.



En ese sentido, y en el marco de la presentación realizada ante la Corte Suprema, Sasia indicó que consideran fundamental que se modifique la administración del suelo en esos territorios por más que sean privados: "La propiedad privada no es absoluta y se tiene que limitar su uso pensando en lo que significan estos territorios para la humanidad, la biodiversidad y los ecosistemas", dijo.



Además, el Foro Ecologista de Paraná´ y la Asociación Civil por la Justicia Ambiental exigieron que se conforme un comité que delinee el uso del suelo y que bregue para que todo lo que se haga en el Delta tenga como fin su preservación y manutención.



Por último, mencionó que "todo esto se pudo haber evitado, ya que el Delta jamás hubiera sufrido semejante daño si el hombre no existiera", y advirtió que "el avance desmedido del agronegocio convalidó la práctica ganadera en estos territorios". (APF)