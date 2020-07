"Si hay egresados, las recepciones se van a realizar", afirman organizadores

Sin dudas, el 2020 se convirtió un año peculiar para todos los estudiantes porque debieron adaptarse a un modelo de educación virtual completamente diferente a lo que se acostumbraba. Más allá de eso, las típicas fiestas y celebraciones del último año de secundaria también se enfrentaron a un futuro incierto, ya que su realización se puso en dudas por cuestiones sanitarias.



No obstante, Matías André de una empresa que organiza eventos, expresó que "si hay egresados, habrá recepciones". En este caso, lo que "falta establecer, que depende del avance de la pandemia, es cuándo se van a realizar" porque, incluso "podrían realizarse el año que viene".



De esta manera, desde la empresa de la ciudad de Concordia, reconocieron que las recepciones "se van a realizar recién cuando lo establezca el estado o el municipio" por lo que "consideramos que sería milagroso poder realizarlas en diciembre, pero, de no ser posible, serán el año que viene con el reinicio de todas las actividades".



Frente a esta posibilidad, André dijo a Diario Río Uruguay, que "entendemos que será difícil para muchos egresados y no todos podrán disfrutar de su noche porque tendrán que irse a estudiar o programar otro camino por la carrera que elegirán, pero la haremos igual, porque la idea es no quitar la ilusión de que el egresado pueda tener su bajada y su fiesta".



Teniendo en cuenta años anteriores, explicó que "tenemos un promedio de 20 noches de recepción" porque los servicios de la empresa se suelen contratar a principio de año, por lo que este 2020 "tendremos que reprogramar con otra metodología las fechas que ya estaban reservadas".



El pasado 2019 terminó con un valor de $700 por cada tarjeta y, según las palabras de André, "este año se iba a establecer el nuevo valor durante el mes de abril, pero debido a todo esto no se pudo llegar a concretar y quedó en stand by". Sin embargo, especificó que "en una economía normal tendría un promedio del 15% o 25% como aumento anual".