La Paz solicitó a Provincia la habilitación para la apertura de iglesias

La localidad de La Paz no posee casos activos de coronavirus, por eso, días atrás, el municipio autorizó la habilitación de gimnasios bajo la implementación de protocolos. Además, solicitó al gobierno provincial que autoricen a apertura de iglesias."En La Paz tenemos muchos fieles de diferentes religiones que han pedido que se abran las iglesias. El municipio no tiene la facultad de autorizar la habilitación de actividades,", comentó el intendente, Bruno Sarubi, aEn este sentido sumó que ""."Sabemos que, si se habilitan los cultos, todo va a ser con ciertas restricciones y bajo protocolos", argumentó Sarubi.Tras el anuncio del gobernador sobre la habilitación de gimnasios, "adherimos al decreto regulamos los horarios, y nos pusimos en contacto con los dueños de los gimnasios para que puedan empezar a trabajar", explicó el presidente municipal.Sobre las pautas de habilitación dijo que ", que tienen que firmar las personas que concurren a los establecimientos".En la declaración jurada las personas que van a realizar actividad física deben especificar si han tenido síntomas en los últimos 14 días, si viajaron a zonas de transmisión comunitaria del virus, o si estuvieron en contacto con personas que dieron positivo en covid-19.Además, "en los ingresos a los gimnasios tiene que haber un cartel que indique las medidas que las personas deben tomar y el cupo que puede ingresar", añadió.En relación a como fueron los primeros días, luego de la habilitación, mencionó que "aún. Muchas personas retomaron estas prácticas, pero algunos decidieron no volver porque tienen miedo y optan por cuidarse ".Al finalizar Sarubi reflexionó: "Creemos que hasta que no haya una vacuna para el covid-19,. Todas las actividades se van a realizar a bajo la implementación de protocolos y medidas de prevención".