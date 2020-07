Cómo serán las festividades patronales en Nogoyá debido a la pandemia

El intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna, confirmó acómo serán las"Para Nogoyá es muy importante el festejo cívico-religioso del 16 de julio. Y este año trabajamos para tener las festividades aggiornadas a los tiempos de la pandemia y que la fecha no pase desapercibida", indicó el mandatario municipal en comunicación conEs que según argumentó, "es una de las festividades marianas más importantes de la provincia a la que asisten más de 20 mil personas, y además, es un evento de turismo religioso de alto impacto para la ciudad porque vienen personas de muchas localidades aledañas".

"Reinventamos la festividad con una presencia de nuestra Madre en distintos puntos cardinales, que hemos denominado, Sumando por la ciudad"

"No será fácil trascurrir la fecha sin las peregrinaciones, sin masividad de gente, por lo cual, se organizó un evento con las autorizaciones correspondientes del gobierno provincial", comunicó Cavagna al anunciar que"Ese recorrido no será una caravana en la que el vecino pueda ir detrás en su auto, sino que simplemente,", expresó Cavagna al tiempo que aclaró: "Si el trayecto que está previsto, de los 12 kilómetros que recorrerá la imagen, no pasa por su morada,En ese sentido, anunció que. "Los tramos de la festividad que importan una masividad de gente no se van a realizar pero el objetivo propuesto desde el equipo de gobierno es utilizar todos los medios disponibles para evitar una catástrofe sanitaria", remarcó Cavagna. Y agregó:"Debemos ser muy cuidadosos y responsables", remarcó el intendente de Nogoyá. Y continuó: "Si a la celebración de la misa principal, a las 10hs, la podemos compartir desde nuestras casas ya brindamos herramientas para formar parte activamente, por más que no estemos de manera presencial".Respecto a la cuarentena por coronavirus, Cavagna reconoció que en la comunidad hay "tensión e incertidumbre respecto hasta cuándo durará la pandemia, pero con mucha responsabilidad y atención"."Se realizan controles en los ingresos porque no estamos exentos a que se presente algún caso debido al tránsito internacional con destino al Gran Rosario proveniente de la Ruta 14 y las industrias con ida y vuelta de transportistas", explicó.