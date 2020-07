No pudo regresar a la Argentina para rendir y se graduó desde Italia

El primer graduado a distancia en tiempos de Pandemia de la @UNRoficial. Facundo Harte, rosarino. Juega al Hockey profesionalmente en Verona (Italia) y hoy se recibió de abogado a la distancia. Así fue su último paso y gran cierre académico. pic.twitter.com/5Q8OLBzGQF — roberto caferra (@robertocaferra) July 7, 2020

Graduado a distancia, pero a distancia de verdad. Facundo Harte se recibió de abogado este martes en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) rindiendo desde Italia, donde es deportista profesional. Pretendía hacerlo de manera presencial pero no sólo que esa modalidad no está aún habilitada sino que el coronavirus no le permitió a este joven rosarino ni siquiera viajar a la Argentina.Facundo transcurrió todo el examen oral por videoconferencia sin revelar dónde se encontraba físicamente hasta que se relajó con la noticia de haber aprobado., le informó una de las profesoras. "Muchas gracias. Estoy rindiendo desde Verona, en Italia", respondió el flamante abogado, para sorpresa de la mesa virtual docente."Estoy jugando al jockey profesionalmente acá. Me quería volver a rendir y visitar la familia pero por el coronavirus no pude. En el verano voy a andar por ahí, seguro", contó desde el departamento de un amigo, donde está viviendo, ya que por los planes frustrados de regreso se quedó sin el suyo."Qué bárbaro, desde Verona, esto es una cosa inédita", celebraron los docentes, luego de felicitar y desear suerte al joven sobre el final de la comunicación.Algunas facultades de la UNR habilitaron, por la pandemia, no sólo las clases sino también los exámenes virtuales para evitar un estancamiento en las carreras de sus estudiantes.