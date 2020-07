Restringen al máximo los ingresos a Santa Fe durante el fin de semana largo

La provincia de Santa Fe adviertió que el próximo fin de semana "no tiene fines turísticos" e informó que para evitar el ingreso masivo de personas y evitar el riesgo de contagio de coronavirus, dispuso que "sólo podrán ingresar a la provincia transportistas y personas con permisos de circulación con fines médicos o asistencia de familiares enfermos con documentación respaldatoria".



La medida excepcional rige desde este miércoles 8 de julio a las 17 horas hasta el domingo 12, a las 20.



"Las personas que no puedan demostrar la veracidad de los permisos no podrán ingresar a la provincia de Santa Fe y deberán regresar a su lugar de origen", advirtieron desde el gobierno de la vecina provincia.



"Haremos volver a la gente que no tenga que hacer nada justificado en la provincia, solo pasarán los trabajadores esenciales con los permisos correspondientes", advirtió el titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo.



"A los que no tengan nada que hacer en la provincia, los vamos a hacer volver. No podrán venir a casas de fin de semana. Pondremos especial énfasis en los autos particulares; exigiremos toda la documentación para descartar que se esté circulando con autorizaciones truchas", dijo Aymo a La Capital.



Ante algunas versiones sobre "escapadas" desde localidades que volvieron fases atrás, el secretario de Seguridad Vial fue categórico: "Venir de turismo no está permitido y no es una actividad esencial. Nos llegaron algunos datos de búsquedas de alojamientos eventuales o temporarios".