ATE se manifestó por "los despidos en el municipio de San Benito"

Frente a la municipalidad de San Benito, trabajadores estatales, nucleados en ATE, se manifestaron con una olla popular en contra de los despidos de los empleados que tenían contrato de obra o servicio. Además, exigieron que se reconozca la representación sindical del gremio."Desde el 2016 que pedimos que se acepte a ATE para la representación sindical de los trabajadores municipales", comentó la prosecretaria administrativa de ATE, Mariana Luján, aEn este sentido, remarcó que "hoy se agudiza la necesidad de un sindicato porque hay compañeros despedidos y una de ellas era nuestra delegada".Con la Municipalidad "buscamos todos los mecanismos de diálogo, pedimos audiencias para que se nos escuche, y ahora estamos reclamando de este modo nuestros derechos", explicó la sindicalista.Teniendo en cuenta los conflictos por la representación sindical, Luján dijo que "no existe ningún municipio en la provincia que desconozca a ATE, salvo San Benito"."Este es el mecanismo de trabajo que tiene el municipio y afecta a los trabajadores.", agregó Luján.En este sentido, declaró que "si el municipio no nos recibe nos va a ver mucho más seguido por acá", sentenció la sindicalista.Por su parte, la trabajadora despedida contó que ". Primero estuve en calidad de jornalera; luego, tuve un contrato de obra, y hace 22 meses me pasaron a contrato de servicio"."Cobraba el mínimo, era encargada de habilitaciones de comercios e industrias. Luego cuando", explicó.Y continuó: "Al ser delegada normalizadora tenía entendido que no me podían despedir, pero como el municipio no reconoce al gremio no acepta los derechos".