Las próximas semanas "serán críticas" afirman autoridades de Salud de Santa Fe

Semanas clave

La llegada de los días más fríos del invierno y, sobre todo, el comportamiento esperado de la curva de infecciones en la provincia de Buenos Aires tendrán consecuencias en Santa Fe y otras provincias si se relajan las medidas para evitar la transmisión del Covid-19. La ministra de Salud santafesina, Sonia Martorano, advirtió que las próximas semanas serán "críticas" en relación a los casos de coronavirus. Entre el 15 de julio y el 15 de agosto, estimó, la curva de contagios de la enfermedad crecerá en forma acelerada, razón por la cual pidió a la población no relajar las medidas básicas de prevención, como el distanciamiento, el lavado de manos y el uso del tapabocas. "Sin vacunas, estos son los únicos cuidados posibles", repitió.La funcionaria participó del operativo de búsqueda activa de posibles casos asintomáticos de coronavirus en el barrio Cabin 9, en el límite entre Rosario y Pérez, después de que el viernes pasado se confirmara el contagio de una enfermera que trabaja en el Centro de Salud Nº 21 y en el sanatorio Ipam. Rápidamente, desde la Dirección de Epidemiología provincial se puso en aislamiento a unas 120 personas, entre trabajadores y pacientes del centro de salud, que estuvieron en contacto con la enfermera.Además, personal de salud recorrió ayer el barrio relevando cuadros febriles o con síntomas similares a los de coronavirus. La unidad sanitaria móvil del programa Detectar (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio de Argentina) llegó por la mañana hasta el vecindario de calles de tierra donde viven unas 18 mil personas.Casa por casa, médicos y enfermeros entrevistaron a sus habitantes, les controlaron la temperatura y, si alguna persona presentaba algún síntoma de coronavirus, le pidieron realizarse los hisopados para testear la enfermedad.En toda la jornada, los promotores de salud visitaron unas 800 casas y realizaron 50 pruebas para determinar la enfermedad.(pasaron de 276 a 441, entre el 6 de junio y el 5 de julio). Al analizar la realidad de la pandemia en la provincia, Martorano señaló que se espera una suba acelerada de los contagios entre el 15 de julio y el 15 de agosto."Estamos entrando en el período más complicado de la pandemia y acercándonos al momento de mayor aceleración de la curva de contagios. No debemos asustarnos, pero sí ocuparnos y cuidarnos. Lejos de relajarnos, llega el momento de usar barbijo, mantener la distancia social y lavarnos mucho las manos", sostuvo la titular de la cartera sanitaria.Según explicaron en el entorno de la funcionaria, las fechas se estiman en función de dos indicadores: la llegada de los días más fríos del invierno, cuando se favorece la transmisión de los virus respiratorios y el comportamiento esperado de los casos en la zona del área metropolitana de Buenos Aires (Amba).La cercanía geográfica y el estrecho contacto entre las dos provincias hacen pensar que el "peor momento" de crecimiento de la curva en el Amba puede ser también las semanas más críticas para la provincia. Igualmente, como se espera que la situación en Buenos Aires pueda estabilizarse recién para mediados de agosto, se puede suponer que también se alivie la situación de Santa Fe.Por eso, la ministra insistió en observar las medidas preventivas para evitar contagios de coronavirus: mantener una distancia de dos metros con otras personas en situaciones sociales, lavarse las manos en forma frecuente y usar cubreboca, nariz y mentón en los espacios públicos.Sin circulación viral, Martorano destacó que aún no hay circulación del virus en la provincia, sino que el aumento de los casos se da por una serie de "brotes diferentes", todos con nexo claro con alguna persona con antecedente de haber viajado a la provincia de Buenos Aires.Por eso se reforzaron los controles en los accesos a la provincia, como el de General Lagos, donde se controla la salud de los ocupantes de los vehículos que atraviesan el puesto de peaje con destino al sur provincial, se les toma la temperatura y, en caso de detectar algún síntoma, se les realiza un hisopado.Al mismo tiempo, se endureció la recomendación sobre las personas que llegan a la provincia desde lugares de circulación viral cumplan con catorce días de aislamiento social en sus hogares, "sobre todo a las personas que llegan desde la provincia de Buenos Aires", destacó. (La Capital)