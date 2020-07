Contagiado de coronavirus fue a una fiesta en la casa de funcionario

Crece la preocupación en el valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, luego de que se supiera que un contagiado de coronavirus asistió a un festejo de cumpleaños que se realizó en la casa del subsecretario de Gobierno de La Falda, en la localidad adyacente de Huerta Grande, donde reside el funcionario.



El intendente de Huerta Grande, Matías Montoto, dijo a Cadena 3 que aparentemente asistieron unas 50 personas al domicilio, pero "no todas a la vez, sino que algunas iban llegando y otras se fueron yendo en el transcurso de la noche".



"Se tomará constatación, la fiscal actúa de oficio ante este caso. Era algo completamente desconocido para la Municipalidad de Huerta Grande este encuentro, que al principio fue un cumpleaños familiar y se tornó después en una visita constante de amigos, donde estaba el caso positivo de La Falda", sostuvo.



En este sentido, explicó que la persona con la enfermedad, de 24 años, "aparentemente tenía que hacer cuarentena y no la hizo", por lo que trabajan con Defensa Civil y la Policía "para ver los nexos posibles y hacer hisopados".



El funcionario, Darío Almada, no hizo declaraciones públicas "por respeto al intendente" de La Falda, Javier Dieminger.



Sin embargo, trascendió que sostuvo desconocer de la presencia del infectado, amigo de uno de sus hijos, en la "choripaneada", ya que el espíritu original del encuentro "era familiar".



Almada le presentó la renuncia a su cargo a Dieminger. El jefe comunal había anticipado que la aceptaría.