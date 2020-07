Nena fue atacada por el dogo de un vecino: La arrastró varios metros

Un hecho escalofriante vivió una familia de Huerta Grande, en la provincia de Córdoba, cuando un perro dogo de un vecino ingresó a su vivienda y mordió a su hija de 6 años que se encontraba jugando en el patio de la casa.Todo sucedió el pasado domingo al mediodía cuando el animal salió de su hogar y se dirigió a una casa a 100 metros. Ingresó y atacó en las piernas a una niña.La fiscal de Cosquín, Paula Kelm, informó a Cadena 3 que imputó en el transcurso de este lunes por la mañana al propietario del animal por el delito de lesiones leves culposas."El perro se escapó de su casa y es una irresponsabilidad del dueño de no controlarlo y tenerlo encerrado", dijo Matías Montoto, intendente de Huerta Grande."Es un barrio de casas bajas, a donde no tienen rejas en el frente. Estaba en el patio de la casa y se escapó 100 metros a donde vivía. Los padres se dieron cuenta y, al salir, la perra volvió a su casa. Fue terrible", indicó.Finalmente, el titular ejecutivo comentó que la pequeña "no tuvo lesiones graves" y que fue "muy bien" atendida."Nosotros trabajamos en castraciones y tenencias responsables, pero nunca falta gente irresponsable que no se hace cargo de sus animales", culminó. El perro finalmente fue secuestrado y trasladado al Instituto Antirrábico de Córdoba.