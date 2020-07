La Iglesia lanzó web para recibir donaciones: Parroquia de Paraná tiene su sitio

Donar en la web

El caso en Paraná

Ayudar a la parroquia

Sin ingresos por colecta

En línea con las nuevas tecnologías y el avance de la virtualidad, sobre todo en tiempos de pandemia, la Iglesia lanzó un portal para que los fieles puedan hacer donaciones monetarias. El objetivo es "generar recursos propios" para sustentarse, sin depender del Estado.El portal en sí, llamado "Programa Fe", surgió como producto de la reforma económica de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), anunciada en junio de 2018. La decisión fue prescindir "progresivamente" de los fondos estatales, que actualmente suman unos $150 millones anuales.El objetivo es generar recursos propios para sostener la misión religiosa y caritativa. Desde ese entonces, la CEA llevó adelante una serie de estudios y análisis para evaluar las alternativas más adecuadas de cara a un no muy lejano autosostenimiento, indicóUno de los primeros pasos hacia ese camino fue el sitio Programa Fe, que fue lanzado oficialmente por el presidente del Episcopado monseñor Oscar Ojea, y el titular de la comisión para el Sostenimiento de la Acción Evangelizadora de la Iglesia monseñor Guillermo Caride.La web ofrece donar $500, $1000, $5000 o el importe a elección, de forma mensual o por única vez, mediante tarjeta de crédito o débito o transferencia bancaria. Además, ofrece la opción de destinarlo exclusivamente a una de las 66 diócesis del país o a una parroquia determinada.En el sitio se aclara también que rendirán "cuentas claras sobre lo realizado con todo lo recaudado", a través de un informe anual con el detalle de cada obra realizada.Junto con la web, la iglesia sumo redes sociales, y los interesados pueden contactarse a través de Facebook, Twitter o Instagram.Por la pandemia de coronavirus, desde mediados de marzo rige un protocolo, a través del cual los templos sólo abren las puertas para recibir visitas esporádicas de fieles, pero no tienen permitido asistir a misa, que desde entonces se transmiten por plataformas digitales.Pero como los gastos fijos de los templos se mantienen, los curas deben apelar a distintos métodos de recaudación.El cura Walter Minigutti, párroco de Santo Domingo Savio, posteó en su página web el mecanismo a través del cual los fieles pueden seguir aportando donativos en dinero mientras las misas sigan con restricciones.: mediante transferencia bancaria, o con tarjeta de crédito o débito mediante Mercado Pago, la billetera electrónica creada por Mercado Libre.Ignacio Patat, párroco en Virgen de la Medalla Milagrosa y vocero del Arzobispado de Paraná, es tajante: "No hay misa, no hay ingresos por colecta, y sin embargo los pagos tienen que hacerse. En aquellos lugares donde tienen empleados, y lo gastos fijos, como la luz, el gas, el teléfono, nuestra mutual, la jubilación. Todo eso se paga igual", dijo ay agregó que "ante la pregunta de la gente, lo más práctico es la transferencia bancaria, pero cada uno se las va ingeniando como puede", resumió.En la emergencia, cada parroquia resuelve según su necesidad: "en unos casos entregamos el CBU para que la gente pueda depositar en la cuenta del banco; en otros, unas familias piden hacerse cargo de una cuota de la factura de la luz o el gas, o el teléfono", afirmó Patat y aclaró que "no hay nada establecido. Cada uno va resolviendo", dice.