Siameses cumplieron 4 años: "Abrazar lo distinto es maravilloso", dijo la mamá

Dos hermanitos siameses de Buenos Aires cumplieron 4 años a pesar de que varios médicos diagnosticaron que no pasarían el parto. Su madre y su padre luchan día a día por criarlos sanos y alegres. La cuarentena los puso contra las cuerdas y hoy necesitan ayuda para poder comprar un andador adaptado.Belén Romero (30) está en pareja con Ismael Gusmán (31) desde hace siete años. Llevaban tres aniversarios juntos cuando se enteraron que serían padres por primera vez, y de gemelos. "En la maternidad, la ecógrafa me preguntó si todo iba bien. Me asusté, aunque hasta ese momento nada indicaba lo contrario. Entonces me sugirió hacerme unos estudios específicos que requerían una internación de 24 horas. Al día siguiente me dieron la noticia:", relata Belén.La división celular durante la primera semana de gestación no había sido completa: sucedió algo tan poco frecuente que representa menos del 1% de todas las complicaciones que pueden ocurrir en un embarazo de gemelos.Estuve aterrada", reconoce Belén.Allí comprobaron que efectivamente sus hijosNacieron el 17 de marzo de 2016 mediante una cesárea programada, con 35 semanas de gestación. Del alumbramiento participó un equipo multidisciplinario. "A Ismael le negaron la entrada para presenciar el parto por la complejidad de la intervención. Los parí y no los pude ni tener en brazos. Los derivaron a la neonatología del Hospital Garrahan, donde las primeras 48 horas de vida fueron cruciales para su evolución".Allí les hicieron una colostomía a cada uno (una cirugía en la que se exterioriza el intestino hacia la pared del abdomen) para que pudieran eliminar por ahí el meconio y la materia fecal.En paralelo, Belén sufrió una infección posparto y permaneció varias semanas internada. "Los conocí por fotos, mi marido me iba actualizando de su desarrollo. Solo quería tenerlos en brazos".Eran conscientes de que el camino no sería fácil. Hoy Gael y Agustin tienen 4 años, les encanta jugar juntos, pelearse, son alegres e inquietos.Ya en casa, disfrutaron de los días en familia. Esta mamá guerrera cuenta que "tuve que aprender de cero, ellos eran tranquilos salvo a la hora de comer". Belén no se privó de darles el pecho. "No quería perderme esa experiencia. Encontrar la posición para amamantarlos fue un desafío pero lo puede hacer hasta los tres meses, porque mientras uno comía, el otro lloraba de hambre".A medida que fueron creciendo, los Gusmán debieron adaptar los distintos ambientes de su casa para que los chicos pudieran desplazarse con su cochecito especial.Pero los principales obstáculos, por supuesto, fueron los problemas de salud que presentaron los chicos. Al año de vida estuvieron en coma inducido durante 55 días por una neumonía severa, y allí una vez más les dijeron que se prepararan para despedirlos porque "no había más nada para hacer". Todo lo fueron superando.Como buenos hermanos, los chicos se pelean y aman a la vez. "Gael es muy atento, le presta atención a todo y hace muchas preguntas. Le gustan los cuentos y dibujar. Y Agus prefiere jugar con sus autitos, o los bloques, es más movedizo. No caminan pero si gatean, por eso necesitan un andador específico."Si bien la familia recibió ayuda solidaria, también vive la discriminación por parte de extraños. "Para muchos, ellos serán raros. Para mí, mis hijos son normales. Abrazar lo distinto es maravilloso. Solo quiero verlos contentos", dice la mamá.Todos los interesados en ayudar a la familia, que necesita una andador especial adaptado que cuesta $46,500 puede hacerlo con donaciones en la cuenta de Mercado Pago, alias AGUS.GAEL.SIAMESES. E-mail: belen_.romero@hotmail.com