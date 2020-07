Caso de covid-19 en Santa Fe: Investigan si se contactó con familiares de Paraná

El ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe confirmó un nuevo caso de coronavirus en la ciudad de Santa Fe.



Se trata de un hombre de 33 años, que vive en la zona sur, que habría mantenido contacto con familiares que residen en la ciudad de Paraná. Se investigan los posibles contactos que haya tenido hasta la confirmación del caso y se activó el protocolo que se sigue en estos casos.



En la capital provincial suman 32 los infectados desde la llegada de la pandemia y los últimos dos casos se habían registrado el 25 de junio.



El Director de la Regional Santa Fe de Salud, Rodolfo Roselli, dijo a Aires de Santa Fe que "sabemos que el nexo podrían ser familiares de la ciudad de Paraná, lo estamos verificando para confirmar este dato. Estamos trabajando con la dirección de epidemiología en buscar los contactos y el nexo, pero podemos confirmar un nuevo caso positivo en la ciudad".



El funcionario explicó además que no saben el contexto de la persona, con quien vive, pero que está aislado en su domicilio ya que tiene un covid leve y no requiere internación. El paciente se contactó al 0800 de la provincia, se activó la toma de muestra y se pudo confirmar que es positivo.



"Tenemos contactos telefónicos con todos los casos covid positivos, se hace un seguimiento diario todos los días para verificar que la situación clínica sea compatible con un covid leve y pueda aislarse en su domicilio. Si el profesional cree que la situación de la persona desmejoró, se activa el protocolo para la internación", detalló.



El funcionario advirtió su preocupación porque "hay mucha gente que abandonó los cuidados" y aseguró que "la pandemia en Santa Fe empieza ahora, por ahora son casos aislados, pero si no tenemos el acompañamiento de la población con sus cuidados sociales y personales, un caso puntual puede terminar en un brote y una situación muy difícil de controlar".



Además recordó que las reuniones sociales se pueden realizar los fines de semana, siempre que no excedan las 10 personas, y aseveró que tienen conocimiento de que "en la ciudad se hacen reuniones que exceden ese número y cualquier día de la semana". Finalmente, concluyó en que "la ciudad de Santa Fe está en fase 4 pero sin la colaboración de toda la población vamos a volver a fase 1".