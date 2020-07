Factores que influyen en el sabor del mate: Cantidad de hoja, palo y polvo

Los beneficios de tomar mate

Los factores que conducen a la elección de la yerba para consumo son diversos. Un estudio del INYM afirma que las proporciones de hoja, palo y polvo, que conforman el "blend", van a influir en el sabor, intensidad y duración del mate.A la hora de buscar un mate suave, la yerba tradicional con palo es una buena opción, porque posee un promedio de 70% de hojas secas y trituradas, y 30% de palo.Por el contrario, los más intensos son los que no tienen palo. El tiempo de estacionamiento también tiene influencia en el sabor. Cada marca determina el tiempo y elabora su propio blend, es decir que el tiempo y las proporciones de hoja, palo y polvo van a variar.La infusión tiene propiedades energizantes y tonificantes por su contenido de mateína, un principio activo del grupo de las catequinas, que estimulan el sistema nervioso central y promueven la actividad mental.Entre otras cualidades, el mate cuenta con la positiva particularidad de no interferir en los patrones normales del sueño. También, a través de los flavonoides, ejerce una acción antioxidante.Tiene cantidades considerables de potasio, hierro, fósforo, sodio, magnesio, y diversas sustancias antioxidantes, vitaminas (A, B1, B2, C y K) y carotenos.Asimismo, estimula la actividad muscular, pulmonar y regula los latidos del corazón. Aporta bienestar, vigor y lucidez intelectual. Tiene acción hepatoprotectora, diurética, digestiva y optimiza la absorción nutricional del organismo al regular en general todas sus funciones de asimilación. Fuente: (Infocampo).-