Piden a Tánger que se disculpe tras comparar a Pueblos Originarios con una plaga

Los integrantes de las comunidades Charrúa de Entre Ríos y de la República Oriental del Uruguay, expresaron su "absoluto repudio a las palabras vertidas, durante la ceremonia en el día del 207° aniversario de la ciudad de Paraná, por el monseñor Eduardo Tánger, cuando en oportunidad se refiere a nuestro Pueblo-Nación, comparando a nuestros ancestros con la COVID-19, llevándonos a la categoría de un virus o plaga".

"Los llamamos a reflexionar. No pueden tener discursos de odio, muerte, discriminación, o intolerancia que pueden mal interpretarse orientándose en actos de violencia no deseados contra nuestros hermanos indígenas", indicaron desde la comunidad.Según comunicaron desde las comunidades Charrúa de Entre Ríos y de la República Oriental del Uruguay, presentaron una nota ante la Arquidiócesis de Paraná para exigir "una disculpa pública por los comentarios realizados, que debe ser urgente frente a los representantes de los Pueblos Originarios". De acuerdo a lo aclarado en el documento, si eso no fuera posible por el aislamiento preventivo del COVID-19, solicitaron que se exprese en los medios masivos de comunicación provinciales.Desde la comunidad encomendaron al vicario conocer la plena vigencia de sus derechos presentes en toda la Jerarquía Normativa internacional, nacional y provincial "para no caer en situaciones similares futuras".También instaron a la ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Dra. Rosario Romero, a "que se exprese públicamente respecto a este atropello"."Creemos que tales manifestaciones promueven la intolerancia étnica, cultural y el exterminio sistemático y la invisibilización de nosotros como sobrevivientes de un genocidio, pero que aún habitamos en la actualidad en la ciudad y provincia. Las expresiones emitidas por representantes de la Iglesia Católica en Entre Ríos nos desconocen como sujetos de derecho", cerró el comunicado de las comunidades Charrúa de Entre Ríos y de la República Oriental del Uruguay.