Vida después de la muerte: Hijos de enfermero muerto por COVID-19 donaron plasma

"Cuando estaba donando plasma, sentí quey, por un momento, pensé que al llegar a casa le iba a contar lo que hicimos a mi padre... pero en verdad ya lo sabe porque, expresó aMatías Cufré, de 18 años, uno de los seis hijos deEntusiasmado, Matías afirmó:Matías y sus cinco hermanos, entre ellos dos mellizas de 12 años, también contrajeron coronavirus cuando su padre enfermó.e incluso le ocultaron la situación cuando uno de ellos falleció y le dijeron simplemente que había muerto de "un paro cardíaco".Tras la muerte de su padre, los seis hijos de Cufré se enteraron de que ellos también estaban contagiados y luego de recuperarse los tres mayores,Agustín y Matías concretaron el jueves último la donación en el Instituto de Hemoterapia de La Plata; mientras que Nicolás deberá esperar unas semanas para hacerlo debido a una dolencia que lo obligó a tomar antibióticos."La idea de la donación se le ocurrió a mi hermano Nicolás y enseguida nos gustó, estábamos ansiosos; mi madre está encantada y sé que mi papá también lo estaría", asegura convencido Matías.Nicolás y Agustín Oliva son los hijos mayores de María José Oliva, la esposa de Silvio, que los crió y amó como hijos propios y ambos se refieren a él como su padre.Nicolás recordó que apenas la Organización Mundial de la Salud anunció la pandemia de coronavirus, el enfermero lo advirtió: "Me dijo a mi, que soy el más callejero, `O te quedás encerrado acá o si te vas a lo de tus amigos te quedas ahí cumpliendo la cuarentena, porque acá está tu mamá y tus hermanitas más chicas´. Obvio que no volví a salir más ni a la vereda, y después de lo de él (en alusión a su muerte) mucho menos".El joven destacó que su padre nunca supo que estaba enfermo de coronavirus, sino que creyó que tenía una neumonía y agregó: "Nosotros empezamos a sospechar que podía ser Covid-19 cuando él ya estaba internado mal de salud"., dijo con tristeza Nicolás.Su hermano Matías aseguró que no guarda rencor ni bronca hacia sus vecinos porque "las personas se equivocan" y agregó que no odia tampoco porque "el problema del odio es que siempre consume a quién lo siente".Esa serenidad de espíritu parece heredada de Silvio, de quien Nicolás contó que "jamás lo ibas a ver gritar o pegar a alguien; era de una paz tremenda".Matías contó que al saber que estaban enfermos como su padre, lo único que les importó fue "cuidar a las demás personas y permanecer dentro de la casa".Nicolás explicó: "Estuvimos como 50 días sin ir a comprar ni siquiera pan a media cuadra de nuestra casa porque podíamos contagiar a otras personas".Fue él quien un día oyó en televisión que los que se habían recuperado de coronavirus podían donar plasma y enseguida se lo contó a sus hermanos, que no dudaron en que debían hacerlo.Tras contactarse con autoridades sanitarias bonaerenses, se les tomó primero una muestra de sangre para evaluar la ausencia de otras enfermedades y finalmente el jueves 2 de julio completaron la donación.Contento contó que los médicos dijeron que, aclaró.Agustín y Matías se fotografiaron mientras les extraían plasma portando unos carteles que invitaban a los habitantes del partido de San Vicente a donar y celebraron que otras dos personas de ese distrito viajaron con ellos para hacer lo mismo."Parece que de a poco la gente toma conciencia que puede ayudar con tan sólo un poco de sangre", remarcó Agustín., concluyó Matías.