Comenzó a funcionar parcialmente la cooperativa farmacéutica: Aumentan controles

La Cooperativa Farmacéutica del Litoral de Paraná permaneció cerrada debido a que se registraron casos de coronavirus en los empleados. La primera persona infectada se detectó el 18 de junio y tres días después se conocieron 15 casos positivos de trabajadores de la institución.que "del total de los empleados el 85 por ciento no tuvo problemas, el resto realizó la cuarentena".En este sentido manifestó que "de los trabajadores que se aislaron solo algunos dieron positivo al hisopado".Y los que dieron negativo "empiezan a trabajar el lunes", apuntó el gerente. De todos modos, aún resta esperar el resultado de los empleados que fueron sometidos al hisopado en los últimos días y continúan en aislamiento."En este momento, quedan alrededor de cinco trabajadores que no han tenido el resultado del hisopado", señaló.A su vez, informó que "desde epidemiología de la provincia nos indicaron que las personas que dieron negativo al estudio y en 14 días no presentaron síntomas ya tienen el alta".Teniendo en cuenta la situación de los empleados, Lorefice contó que "para los trabajadores fue difícil porque muchos tenían miedo. Algunos de los, menores a un resfriado. Por suerte, a ninguno se les complicó la enfermad y salieron adelante".Sobre el retorno de las actividades, explicó que "haremos respetar el uso del tapabocas, las distancias y una serie de cosas que hay que cumplir por el bien de todos"."Siempre tomamos los recaudos necesarios, no sabemos por donde ingresó el virus", declaró.Al finalizar, el gerente dijo que "al estar 14 días sin actividad no recaudamos nada, de todos modos,. También le depositamos a los proveedores. Ahora estamos moviendo los engranajes para generar recursos."