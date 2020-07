Recomendaciones para prevenir incendios en época invernal

Desde Bomberos Zapadores brindaron consejos y recomendaciones para volver a encender los calefactores y estufas de manera segura, ante las bajas temperaturas que se registran.



Pedro González, comentó a Elonce TV que "si la calefacción es a gas hay que hacerla verificar por un profesional matriculado. Hay que ver que la cámara de combustión tenga la mezcla óptima para calentar. El tiraje es fundamental, porque de un año a otro puede taparse y no puede evacuar los gases que se producen producto de una combustión".



"En la actualidad generalmente se utilizan calefactores de tiro balanceado. Lo fundamental es que no se obstruyan las rejillas de ventilación exigidas, las que están en la pared. Uno cuando hay días ventosos tapa esas rejillas y no hay que hacerlo, son de ventilación", dijo.



En ese sentido, manifestó que "no hay que colocar los calefactores fijos o móviles bajo ventanas con cortinas, ni tampoco poner a secar ropa. Son elementos que contribuyen a la generación de incendios".



"Los ambientes cerrados completamente y con calefacción pueden hacer prosperar virus también", agregó.



Comentó que trabajan las 24 horas. "No hemos tenido llamados de incendios en viviendas, pero sí de pastizales". Elonce.com