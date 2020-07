Buena noticia para Sabrina: la obra social cubrirá el tratamiento que necesita

Sociedad El desesperado pedido de una joven con fibrosis quística

La Administración Provincial de Seguro de Salud, Apross, comunicó este viernes que no apelará la medida de la Cámara Contencioso Administrativa de 2ª Nominación de Córdoba y cubrirá el tratamiento de Sabrina Monteverde, la joven que padece fibrosis quística y debe recibir una costosa terapia.El caso se viralizó a través de las redes sociales, donde la joven de 22 años, pidió ayuda para recibir un medicamento cuyo costo es de 311.000 dólares anuales.Luego de conocerse el caso, la Justicia resolvió a favor del amparo que presentó la familia y ordenó a Apross cubrir el tratamiento."La familia decidió recurrir a una instancia judicial. La Justicia ha dictaminado que Apross realice la cobertura y lo vamos a hacer tal cual siempre lo hemos hecho", dijo a Cadena 3 Nicolás Carvajal, presidente de Apross."Para nosotros es importante aclarar que no podíamos cubrir un medicamento que no estaba aprobado por la Anmat", remarcó Carvajal.La familia de Sabrina comprará el medicamento y Apross financiará el tratamiento. "El juzgado dictaminó que autoriza la compra del medicamento bajo la responsabilidad de la familia. Nosotros lo financiamos y cubrimos", explicó.El Trikafta (Elexacaftor/ Tezacaftor/ Ivacaftor) tardará entre 30 y 40 días en llegar al país, tras lo cual la joven podrá iniciar con el tratamiento que tanto necesita.