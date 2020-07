Sostienen que una cadena de hipermercados acumula unos 300 casos de Covid 19

Foto: Cadena de hipermercados acumula unos 300 casos de Covid 19 Crédito: Ilustrativa

Trabajadores de los supermercados Coto pidieron en una carta abierta que algún fiscal intervenga de oficio en medio de la acumulación de casi 300 casos de coronavirus en esa cadena, y advirtieron que "56 sucursales en completo abandono sanitario" mientras "todos hacen la vista hacia otro lado".



En la carta abierta, los empleados se preguntan cuál es la razón para que una cadena que emplea a 20.000 trabajadores con un caudal diario enorme de clientes, muchos de ellos adultos mayores, no tenga que dar explicaciones ante el sindicato, la justicia, la política, la prensa.



"Es de no creer como la empresa Coto deja expuesta la salud pública y todos hacen la vista hacia otro lado: la mordaza de la pauta publicitaria, sus voceros sindicales que ofician de patotas para silenciar a trabajadores y delegados", plantearon los empleados en una misiva, y agregaron: "¿Algún fiscal actuará de oficio? ¿Algún ente de control gubernamental evitará el desastre?".



En las últimas horas trascendió que en una sucursal del barrio porteño de Boedo los casos postivos por Covid-19 treparon a 27, sin que se haya procedido a una clausura para una sanitización a fondo.



El domingo pasado, la Agrupación La Voz de Comercio aseguró que ya había diez contagios confirmados en esa sucursal de avenida Boedo 777, en el límite en el límite con el barrio de Almagro.



"Somos esenciales, no descartables. No les pedimos que hagan nada de otro mundo, solo cumplir con lo que deben", reclamaron los trabajadores en la misiva. (NA)