Grieve: "La población debe tomar conciencia, no hemos llegado al pico"

Dos pacientes se recuperan de coronavirus en Terapia Intensiva del Hospital San Martín de Paraná.



Guillermo Grieve, jefe de Terapia Intensiva, explicó a Elonce TV que "los dos protocolos que tuvimos en principio fueron negativos. Pasaron de la sala destinada a pacientes con covid-19 a la sala general, en asistencia mecánica-respiratoria".



"Los otros dos protocolos que ya sabíamos, que son positivos, uno sigue en un período de 10 días y el otro de 5 días. Uno está en asistencia mecánica-respiratoria, está estable. La otra señora está con alto flujo, con buena evolución, con descenso del alto flujo y con concentraciones de oxígeno. Tienen evolución satisfactoria ambas", dijo.



Sobre el plasma de convalecientes, indicó que "hoy hubo una reunión del Comité de Ética, que era la más importante para el informe al Ministerio. Supongo que tendremos novedades este viernes o el lunes. Nosotros estamos esperando, tenemos todos los equipos armados y es fundamental que esperemos".



"Para donar plasma tienen que tener entre 18 y 65 años, haber estado curado de la enfermedad (tienen que pasar al menos 21 días), tienen que tener dos PCR negativos. A su vez hay que hacer una evaluación de anticuerpos, que lo producen en general entre el 70% y 90% de los pacientes que tengan potencialidad de anticuerpos neutralizantes, que van a llevar a la mejoría o curación del paciente. No todos cumplen con los criterios para donar", remarcó.



Asimismo, indicó que "no todo paciente con covid es indicativo para realizar plasma. Sabemos hasta ahora que esta administración está sujeta a equipos de tratamiento e investigación".



"Es muy importante que la gente comente su experiencia porque es parte de la educación. Tenemos que ser conscientes de que el 80% de las personas van a evolucionar con muy pocos síntomas o sin síntomas. El 15% de los pacientes va a tener insuficiencia respiratoria. Un 5% de los pacientes va a necesitar cuidados intensivos", remarcó.



En ese sentido, dijo que "es importante que la población tome conciencia, no hemos llegado al pico. Creo que se va a dar entre mediados de julio y principios de agosto. Tiene que haber un menor número de infectados para que haya un menor número de pacientes sintomáticos y de pacientes graves. Eso nos permite tratado adecuadamente en el sistema de salud".



"Siempre se intenta llegar a los nexos epidemiológicos, porque nos permitirá llegar al contagio aislado, por conglomerado o comunitario. Estuvimos primero con casos aislados, luego pasamos a conglomerado. Va a haber casos aislados, seguirán incrementándose en números y debemos saber bien cuáles son los nexos", dijo. Elonce.com