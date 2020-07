Marcos Pereyra nominado a los Premios Gardel por su disco "Canciones"

Y los nominados de los #GARDEL2020 para MEJOR ÁLBUM DE CHAMAMÉ son...

Losson los reconocimiento a la música más importantes de Argentina. El entrerriano está nominado comoy cómprate la terna con grandes artistas como: Las hermanas Vera & Mirta Talavera; Monchito Merlo; Las guitarras de Curuzú; Los Hermanos Zalazar; Javier Solís; Fuelles Correntinos; Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer Campero., el músico dijo que "estoy preparando algunas canciones con mi amigo El Polaco Entrerriano y estamos festejado la nominación"."Hace pocos años que se incorporó esta terna, dentro de los permios. Es una alegría enorme y te da sorpresa, porque estaba postulado junto a otros discos y esta mañana me encontré con la noticia que estaba nominada", contó.Y agregó que "este verano estuve en el Festival del Chamamé, uno de los más grandes e importantes y que no tiene que envidiarle nada a los del resto del país".Sobre cómo se enteró de la noticia, dijo que "hoy de mañana entré a las redes sociales y me encontré con un par de mensajes de la gente de los premios y ya con algunas felicitaciones"."Mi reacción fue de sorpresa, porque no me esperaba para nada. Lo primero que hice fue compartir la información de los Gardel y medio que no caía, hasta que me llenaron de felicitaciones y cuando acordé ya estaba nominado", contó.Al respecto de lo que significa esta nominación, comentó que "estas cosas no te hacen mejor que nadie. Son caricias al alma, alicientes para estos momentos en que pensamos que por ahí es en vano salir a tocar".Y continuó: "es un empujoncito más para seguir en este camino que elegí hace tantos años y que estoy orgulloso. Siempre digo que más allá de que te vaya bien o mal uno tiene que estar convencido de lo hace, y yo estoy convencido desde que mi papá puso una guitarra en mis manos"."También es un premio para ellos, más allá de mi felicidad. Pienso en mis padres y en la gente que me ayudó tanto. Me pongo más contento por la emoción y el orgullo de ellos que por mí", expresó.A la vez que mencionó que "cuando quede nominado, pensaba que dirán los chamameceros a los que no llegó ni a los talones, los que los llevan desde la cuna. Es una música que nos abraza desde que nacemos a todos vivimos en esta región del país".Sobre la premiación, contó que "mañana me confirman cuando se llevaran a cabo por el tema de la pandemia. Además se realizan en una provincia distinta todos los años, y no sabemos como será el tema de la entregas".