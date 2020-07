En el día de su cumpleaños, Menem continúa internado "con pronóstico reservado"

El actual senador nacional cumple 90 años este jueves y su hija", agregó la hija del ex mandatario, que fue internado nuevamente, a pocos días de haber sido dado de alta en el Instituto Argentino del Diagnóstico (IADT) tras dos semanas de tratamiento por una afección respiratoria delicada.Este jueves, su médico personal, Luis de la Fuente, dijo que "Carlos Menem está bien, pero tiene que controlarse la diabetes, por lo que", a los que fue sometido en las últimas horas."Ahora depende de los diabetólogos y los nefrólogos", comentó De la Fuente, y agregó: "La diabetes es el asesino silencioso, no se manifiesta con dolor, pero va haciendo daño por donde pasa, sobre todo en los riñones y en el corazón".Señaló que", por lo que en las próximas horas podría ser dado de alta, vaticinó.El último parte médico del IADT señaló en ese momento: "En el día de la fecha y tras haber sido internado en UTI por un cuadro que luego se comprobó era una severa neumonía bacteriana, fue externado del IADT por indicación de los médicos tratantes Luis de la Fuente (cardiólogo) y Roberto Reussi (clínico)".El sábado 13 de junio Menem había sido internado, mientras que desde la semana pasada ya se incorporaba de la cama y comía solo.Las placas de tórax mostraban una clara mejoría en el cuadro, habían informado los médicos.Durante el fin de semana de aquella primera internación, desde el entorno de Menem se había informado que a pesar de la "neumonía y debilidad muscular", nunca tuvo respiración asistida, que estaba de buen ánimo y hasta había hablado por teléfono.Justamente la hija del ex mandatario había celebrado el alta, este lunes, con una foto y un mensaje de agradecimiento a los médicos desde el domicilio familiar del barrio de Belgrano.NA