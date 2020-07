"Made in Paraná": La banda 12 Monos, nominada a los Premios Gardel

La banda de música paranaense 12 Monos presentó días atrás en la pantalla desu nuevo tema musical "Made in Paraná". La nueva canción retoma en sus estrofas paisajes emblemáticos del litoral y melodías inspiradas en el Carnaval del Río.Por el nuevo disco, fueron nominados a los Premios Gardel, en la categoría de Mejor álbum de reggae / ska. El certamen es organizado por CAPIF y distingue lo más destacado de la música argentina.Sebastián López, explicó aque "estaba haciendo una nota por la radio sobre el lanzamiento del videoclip y me enteré por el conductor de esta nominación. Pensé que era broma pero cuando terminé la nota me empezaron a caer muchos mensajes"."Estamos muy emocionados. Es la primera vez que nos pasa de tener una nominación de semejante galardón. Estar al mismo nivel que los demás nominados, que son grosísimos, como El Bahiano, Los Cafres, es un orgullo", expresó.Comentó que "lo primero que recordé cuando me enteré de la noticia fue los inicios de la banda, cuando empezábamos con esas ansias, con ese deseo de divertir, de llegar a la gente, de conectarnos con el público. Eso está intacto al día de hoy. Este disco por algo ha llegado a tener esta nominación"."Es un disco que representa no solo a 12 Monos sino a Paraná. Va con ese espíritu. El disco se presentó en una gira que nosotros hicimos el año pasado por México y lo que queríamos era eso, llevarlo como escarapela. Queríamos contarle a la gente que nosotros veníamos de una ciudad que no es Buenos Aires. Es un grupo grande, no se limita solo a los músicos que están arriba del escenario", remarcó.Y agregó: "estamos todos felices. Vamos a hacer un zoom y brindis grupal virtual. Desde que arrancó la pandemia solo nos pudimos ver una vez".