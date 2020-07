El desesperado pedido de una joven con fibrosis quística

Sabrina Monteverde es una cordobesa de 22 años que sufre fibrosis quística desde que nació y que ve cómo año a año la enfermedad avanza sobre ella.Hace pocos meses que se enteró de la existencia de un fármaco que puede frenar su deterioro, pero que debe ser importado. En ese momento, hizo una presentación ante su obra social Apross y ante la Justicia, pero fue rechazada.Cansada, preocupada y desesperada decidió grabar un video en sus redes sociales que se volvió viral."La verdad, estoy muy cansada. Esta es una patología que afecta a todos los órganos. Imagínense tener que estar todo el día trabajando por todos tus órganos para mantenerlos lo más sanos posibles, y más allá de hacer el esfuerzo y de que no puedas detener el deterioro, en estos 22 años lo he hecho sin chistar. Pero la verdad, estoy cansada, estoy cansada de pelear y que no se me escuche. Necesito que la Justicia y ustedes me escuchen y me ayuden", pide la joven en el video.El"El daño hecho está, pero este remedio sirve para que no siga deteriorándose el pulmón. Mi reclamo es porque se hizo un pedido de la medicación que me fue negada. No ha habido una respuesta y me ha desesperado porque es una medicación que se tiene que importar y lleva tiempo. Es un camino largo, estoy en un estadio avanzado y hablé desde la desesperación, el cansancio y el dolor", dijo la joven.