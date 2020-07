Por la bajante del río, se desmoronó una barranca y evacuaron a varias familias

Se trata de un asentamiento no habilitado que se fue construyendo sobre un terreno privado ubicado sobre el río Coronda, en Sauce Viejo, a 22 kilómetros de la capital santafesina. No hubo que lamentar víctimas ni heridos, pero deberán abandonar el lugar a corto plazo por el peligro que significa."Hace 15 día más o menos hubo un socavón importante en la casa de un vecino y nos alertó un poquito", contó el miércoles uno de los damnificados."Por lo tanto, fuimos desarmando un poquito las cosas que estaban cerca de la costa sin prever que pasara esto en tan poco tiempo. Anoche empezó a derrumbarse la barranca por el viento o la sudestada u otros factores -también como por ejemplo areneras que sacan arena y provocan justamente esta posibilidad".Consultado acerca de abandonar el lugar, reconoció que "ya no puedo quedarme. Yo edifiqué acá hace cuatro años atrás y ahora de nuevo hay que desarmar y buscar otro lugar".El derrumbe afecta a barrio Barranqueras -a la altura de las calles 18 y 63- de Sauce Viejo, una zona habitada por muchas familias que a corto plazo deben buscar otro sitio para instalarse."Es un terreno privado, un terreno particular donde se han agregado gente desde muchos años. Es una erosión de una barranca que gracias a Dios no ocurrió nada grave por lo que realmente en eso estamos tranquilo", explicó Pedro Uliambre, el presidente comunal de la localidad."Desde el martes por la noche estamos trabajando en conjunto con la Defensa Civil de la provincia y esta mañana también nos han llamado para tratar de ver cómo solucionar los problemas de esta gente que vivía cerca del río donde corren peligro de erosión o desmoronamiento", agregó Uliambre, quien reconoció la necesidad de evitar este tipo de asentamiento a futuro.Luego insistió: "Gracias a Dios que no ocurrió nada grave, es todo material. Ya estamos trabajando con ellos, vinieron de asistencia social tratando de darle la mayor mano posible y lo importante que no ha ocurrido nada grave".

Se pudo constatar un desmoronamiento de 30 mts de ancho por 50 mts de largo aproximadamente. En esta franja, se encuentran 11 viviendas que fueron desalojadas de inmediato ocurridos los hechos, 30 personas fueron auto-evacuadas en casas de familiares y amigos. — Sec Proteccion Civil (@protcivilstafe) July 1, 2020