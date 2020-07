Realizó donación el bombero que halló $80.000, los devolvió y consiguió trabajo

El bombero voluntario de Viale, Héctor Sacca, que semanas atrás encontró una importante suma de dinero y se la devolvió a su dueña, realizó una importante donación a tres instituciones. Sacca, que tras la devolución de 80.000 pesos, consiguió trabajo en blanco en una reconocida empresa de Paraná, había prometido que cuando cobrara su primer sueldo realizaría una donación.El vialense cumplió: Donó al Hogar de Ancianos Teresa de Calcuta, a un Merendero de la ciudad y al Hospital Castilla Mira. A cada institución le llevó 20 litros."Esta donación es porque realicé una promesa, que cuando cobrara la primera quincena en este trabajo estable, donaría a algunas instituciones por las cosas buenas que me están pasando y porque Dios me ha ayudado", comentó Hector Sacca aAdemás, agregó: "Me gustaría que la gente tome conciencia y done a las instituciones que más necesitan, ya que muchos no están pasando por los mejores momentos y la ayuda de nosotros es muy útil".