Así evolucionan los pacientes que recibieron tratamiento con plasma en Santa Fe

Hasta el momento, el plasma de pacientes recuperados de coronavirus es el único tratamiento contra la enfermedad. Santa Fe adhirió al "Ensayo Clínico Nacional para evaluar seguridad y eficacia del plasma de convalecientes en el tratamiento de enfermos por Covid-19". En el Hospital José María Cullen de la capital provincial hay dos pacientes de la localidad de Ceres que fueron sometidos al tratamiento.El domingo 21 de junio un hombre de 70 años fue trasladado desde Ceres al Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe. Es que, a pesar de tener coronavirus, el paciente presenta graves problemas previos de salud que lo convirtieron en el primer paciente critico de covid en el efector público. A 10 días de su internación ya recibió dos veces plasma de pacientes recuperados. Sin embargo, sigue en el área crítica, aunque estable.El director del Hospital, Juan Pablo Poletti, dijo que el paciente permanece con asistencia respiratoria mecánica. "Hace una semana recibió plasma y luego le brindamos otra dosis", aclaró. De todas formas, el médico destacó que continúa estable aunque desde el punto de vista respiratorio presenta algunas complicaciones. "Es importante destacar que el paciente fue trasladado por su delicada salud a raíz de complicaciones previas a las que se les suma el covid para agravar la situación", señaló y agregó: "No está fuera de peligro pero su pronóstico es reservado".El otro paciente que recibió plasma en Santa Fe es un médico de Ceres. Se trata de Sergio Peter, que fue tratado por primera vez hace tres días y presentó notables mejoras. Permanece en sala común y sin respirador: ya respira "aire ambiente", aclaró Poletti.En la ciudad de Santa Fe se conoció al primer donante hace unas pocas semanas. Julio Lucero, un joven de 34 años, se contagió en el mes de marzo en Río de Janeiro, Brasil.El 24 de abril Lucero recibió el alta por parte de las autoridades sanitarias de la provincia y a los días su novia, quien también estaba infectada. Desde ese momento volvieron a su vida habitual.Cuando se enteraron que comenzaba la recolección de plasma de pacientes recuperados de coronavirus para ayudar en el tratamiento de enfermos graves de la enfermedad, no lo dudaron y se anotaron.Finalmente, el martes 23 de junio donó 700 mililitros de plasma que según le dijeron podrán salvar tres vidas en el marco de la emergencia sanitaria.El plasma de pacientes recuperados de coronavirus es hoy el único tratamiento -experimental- para la enfermedad pandémica, que aún no tiene vacuna y que ya se cobró miles de vidas alrededor del mundo. En Santa Fe son 256 las personas que la atravesaron y fueron dadas de alta -de un total de 374 casos-; y casi la mitad de estas se anotaron para donar su plasma y salvar vidas en medio de la emergencia.El subdirector del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos, Martín Morejón, explicó aen qué consiste el proceso de donación de plasma, para qué se utiliza y quiénes lo reciben."El plasma es uno de los elementos de la sangre y al separarlo de los elementos formes, glóbulos rojos, blancos y plaquetas tenemos la posibilidad de tener esa fracción de la sangre donde se encuentran los anticuerpos que tienen el objeto de neutralizar en este caso el virus del Sars-Cov-2 que es el causante de esta enfermedad Covid-19", explicó.Diferenció así la transfusión de plasma de recuperados de una vacuna al señalar que esta última siempre es preventiva y está destinada a población sana a la que se inocula con antígenos de un virus para generar la inmunización activa con la creación de anticuerpos. En cambio, la aplicación de plasma para tratamiento de una enfermedad dijo que es una "inmunidad pasiva" porque se está colocando directamente al paciente enfermo los anticuerpos ya performados.Morejón recordó que este tratamiento no es nuevo y que en nuestro país se utiliza por ejemplo para la Fiebre Hemorrágica Argentina, Recordó que este tratamiento no es nuevo y que hace muchos años ya se utiliza y puso como ejemplo su utilización para casos de Fiebre Hemorrágica Argentina, denominada "mal de los rastrojos" o "mal de Junín"; es una enfermedad viral zoonótica, endémica de nuestro país que es transmitida por medio de una especie de roedor, la laucha del maíz o ratón maicero (Calomys musculinus).El plasma se obtiene a través de la conexión del paciente por vía venosa a una máquina de aféresis, que es la que extraerá el plasma y lo separa del resto de los componentes de la sangre, siendo seleccionados los necesarios para su aplicación en medicina y devueltos al torrente sanguíneo el resto de componentes. Según el tipo de tecnología y el producto que se pretende obtener, el proceso puede durar entre 30 minutos y dos horas.El tratamiento con plasma de recuperados para enfermos de coronavirus, forma parte de un ensayo clínico a nivel nacional que las máximas autoridades en salud lanzaron hace dos meses con el propósito de evaluar la seguridad y eficacia del plasma de convalecientes en el tratamiento de enfermos por covid-19. La provincia de Santa Fe adhirió oportunamente, y la institución jurisdiccional a cargo es el Centro Regional de Hemoterapia, dependiente del Cudaio.En este sentido Morejón señaló que en el marco de la pandemia, "por el momento no es una terapéutica disponible en todos los establecimiento de salud, sino que se hace bajo aprobación de un comité". Solo lo pueden aplicar los efectores que fueron seleccionados en el marco del ensayo clínico nacional.Para la aplicación de plasma a pacientes con coronavirus para su tratamiento, el médico comentó que debe haber en principio compatibilidad sanguínea y que no solo se aplica a pacientes críticos. Sino que esto depende de la determinación de los equipos médicos que cumplen con un protocolo correspondiente."En los centros que están habilitados para hacer tratamiento con plasma para covid es porque hay un equipo de trabajo de especialistas en Terapia Intensiva y en Medicina Transfusional y ellos son los que van a pedir que se incorpore el paciente al protocolo", sentenció. Agregó que los pacientes asintomáticos no tiene criterio de recibir plasma, y que la indicación de uso es por "criterio médico".Sobre el primer paciente que recibió el tratamiento en la provincia de Santa Fe, en el hospital Cullen, describió que se trata de un hombre mayor, con enfermedades previas que se encuentra en estado crítico, por lo que la evolución al tratamiento será más lenta. Fuente: (Airedigital).-