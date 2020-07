Con barbijos y sin arroz: El primer casamiento post cuarentena en Rosario

Foto 1/2 Foto 2/2

El amor pudo vencer a la pandemia después de cien días y así Ariana y Brian pudieron dar el sí esta mañana en el Registro Civil de Rosario. Se trató del primer casamiento realizado luego del aislamiento decretado el pasado 20 de marzo. Claro que la ceremonia no contó con la presencia de familiares y tampoco se pudo tirar arroz a los recién casados, propio del protocolo vigente por la pandemia de coronavirus.



Ariana y Brian tenían turno para casarse el pasado 27 de marzo. Y aunque no tenían pensado hacer fiesta, ya tenían los pasajes de avión listos para disfrutar de la luna de miel en Brasil. Ella tenía el vestido elegido, el que siempre había soñado, al igual que él, con su ambo reluciente para ese día que iba a quedar marcado a fuego en sus vidas.



Sin embargo, una semana antes de que eso sucediera, el aislamiento obligó a cambiar los planes que venían diagramando durante años y tuvieron que postergar todo. Incluso, lo más importante: transformarse en marido y mujer.



Pasaron los días, las actividades volvieron recuperando la normalidad, aunque la ciudad no volvió a ser la misma, y entre ellas también volvieron los casamientos, aunque con algunas licencias y protocolo de por medio.



Contra el frío y contra todos los males, el amor venció a la pandemia y así Ariana y Brian pudieron dar el sí esta mañana, a las 10, en el Registro Civil de Salta y Ovidio Lagos, donde no hubo familiares ni amigos para arrojarle parvas de arroz a los recién casados y tampoco aquel amigo extrovertido que suele lanzar el clásico "¡vivan los novios!".



"Teníamos fecha para el 27 de marzo pero una semana antes se declaró la cuarentena y quedó pendiente", comentó Ariana, la novia, de blanco y el cabello castaño recogido de manera sutil, pero sencilla. A eso, Brian, el novio, acotó: "Es lo que queríamos, y dar este paso es importante en esta situación".



Fueron los primeros en dar el sí después de la extensa cuarentena en Rosario y el fin de semana podrán festejar con su familia, dentro del marco permitido, aunque la luna de miel aún tendrá que esperar. "Los vuelos se suspendieron y tendremos que esperar", señaló el novio.



A su turno, la jueza María Silvia Aleart, contó que desde el 20 de abril que volvieron a la normalidad tuvieron que diagramar los protocolos para regularizar todos los trámites que estaban pendientes. "Todos tienen que tener barbijo, sin familiares y con un solo invitado que puede transmitir por zoom o sacar fotos", explicó Aleart, quien es la única autorizada a sacarse el tapabocas para leer el acta.



Sin embargo, hubo excepciones y se rompió el protocolo para que los novios puedan darse el beso sin barbijo después del "sí, quiero" y de colocarse las alianzas.



Desde hoy y hasta el 24 de julio hay agendados dos casamientos por día, aunque hay muchas conciliaciones que fueron postergadas porque muchos eligen no casarse en esta nueva realidad. (Fuente y fotos: La Capital)