Debido a las bajas temperaturas aumentó el consumo de gas envasado

Debido a las bajas temperaturas se registró un aumento del consumo de gas envasado. Desde una distribuidora aseguraron que no se han registrados faltantes de gas y el consumo continua subiendo."A mitad de mayo comenzó la venta, tuvimos mucha suerte que nuestro rubro no tuvo inconvenientes en salir a vender", señaló el representante de una venta y distribuidora de gas, Héctor, aTeniendo en cuenta los precios, Héctor, explicó que "los precios varían dependiendo si se entrega a domilcio o lo retiran el lugar. Si lo llevamos hasta la casa, por ejemplo, la garrafa de 10 kilos cuesta 480 pesos, la de 15 kilos 780 pesos y el tubo grande de 45 kilos 2900 pesos".El vendedor contó que este año no tuvieron faltantes de gas y que están "conformes con las ventas".A finalizar Héctor indicó que con respecto a la pandemia las personas que van al lugar toman los recaudos necesarios "utilizan barbijos, y mantienen las distancias. Nosotros tomamos todos los resguardos tanto con los clientes como con el personal".