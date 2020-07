COVID-19 en Crespo: Evaluarán el impacto del caso para determinar medidas

Sociedad Estudian los nexos de la primera persona con coronavirus en Crespo

Se confirmaron diez nuevos casos de coronavirus este miércoles en Entre Ríos. De ellos, uno se registró en Crespo, y cuyo nexo epidemiológico se está investigando.el responsable del área de Salud de la municipalidad de Crespo, Marcelo Cerutti."Sus contactos estrechos, es decir su familia, y su ámbito laboral, no han manifestado síntomas, ni fiebre ni dolor de garganta", aclaró Cerutti al comunicar que "de acuerdo a lo que determinó Vigilancia Epidemiológica, en la medida que todos los contactos estrechos no registren síntomas, no se les realizará hisopados"."Estamos a la expectativas y controlándolos para ver cómo evolucionan", resaltó el responsable de Salud municipal al ratificar que el entorno familiar del paciente COVID-19 positivo "se encuentra asintomático"."También se investiga hacia atrás para ver de dónde provino el contagio y si se puede establecer el nexo epidemiológico", evidenció Cerutti.Tras el caso de coronavirus registrado en la localidad, se consultó al funcionario municipal si están previstas nuevas medidas sobre las actividades habilitadas, éste aseguró: "Hasta que no tengamos el impacto que tiene este caso, no se retrocederá de fase"."Se verá en las próximas horas cómo evoluciona, si hace falta hisopar a más gente y si dan positivo, evaluaremos con el COES local qué decisión se toma", explicó."La comunidad toma esta situación como de alarma y alerta, pero a través de los medios, esta mañana brindamos una conferencia de prensa junto al intendente Diario Schneider y el director del hospital César Muro a fin de llevar tranquilidad a la población", aseguró Cerutti."Sabíamos que podía haber un caso en crespo, el tema es ver cómo lo podemos bloquear para que no tenga una repercusión importante", reconoció el responsable del área municipal de Salud.Y en ese sentido, detalló: "Por las características de la ciudad, cuya producción está muy ligada a lo alimenticio, hace que haya mucho movimiento de vecinos de Crespo hacia otras ciudades; la producción alimenticia está vinculada con Paraná, ciudades de la costa del Uruguay, Chaco, Buenos Aires"."Seguimos controlando los accesos, las24hs al día, solo se permite el ingreso de quienes tienen el permiso nacional para transitar, los que vienen por una consulta médica, y se realiza la toma de temperatura", indicó en relación a los operativos en el ingreso a la localidad.