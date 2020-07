Municipio de Victoria implementó un nuevo permiso para ingresar a la ciudad

Permiso de ingreso

La localidad de Victoria tiene una situación epidemióloga buena, y que no han presentado casos confirmados de covid-19. El intendente, Domingo Maiocco, explicó aque reforzaron los controles en los accesos a la ciudad y además se pide "una declaración jurada que indique el motivo de ingreso". El presidente comunal también comentó cómo es la situación de quemas de pastizales en las islas y como la pandemia afectó a la economía en relación a la actividad turística."Fuimos cerrando cada vez más la posibilidad de ingreso a la ciudad. Tenemos un puesto en la Ruta 11 desde Gualeguay ya Victoria; otro en la Ruta 26 en el paso desde Nogoyá. A su vez hay otro ingreso desde Paraná, y también por el puente Rosario Victoria, son varios controles las 24 horas del día", comentó el intendente.A partir de la semana pasada el municipio instrumentó a través de la página web un permiso para quienes quieren ir a Victoria. El objetivo del permiso es para "", señaló.El permiso se solicita en la página https://www.victoria.gob.ar/web/covid19-permiso-solicitud y se debe completar con datos personales, lugar de origen y dirección donde se van a alojar en Victoria. También se requiere datos del vehículo. La declaración jurada tiene una demora de 48 horas y llega la confirmación a un correo electrónico."Sabemos que hay personas que por cuestiones de salud tiene que viajar a Paraná e indudablemente lo hace y tampoco prohibimos que venga alguien de allí si tiene sus motivos. No hay razón para que alguien venga si no tiene una razón específica" explicó Maiocco.En este sentido añadió que "nosotros dependemos mucho de los proveedores que traen alimentos de la capital entrerriana".Al referirse a la situación del turismo, el presidente municipal contó que "lamentablemente el turismo que es algo tan importante para nuestra localidad está en cero"."A través del Concejo Deliberante se los ha exceptuado del pago de las tasas mientras dure ésta situación. Estamos acompañando en todo lo que puede el municipio, pero a nosotros se nos resienten mucho lo que tiene que ver con la coparticipación", sumó.Y remarcó que "la parte hotelera está suspendida y hubo un cierre puntual de un lugar gastronómico del centro, pero los demás están trabajando", Además aclaró que bares y restaurantes de lunes a viernes tienen un horario hasta las 22 y vísperas de feriados y fin de semanas hasta la media noche."La situación está bastante controlada, venimos con estos problemas desde principio de año. En enero tuvimos un problema desde Rosario hasta el kilómetro 23, donde hubo quema de pastizales y amenazó a la seguridad vial del viaducto", explicó el intendente.Sobre como sobrellevan estos sucesos, Maiocco apuntó que "los bomberos de Victoria siempre han ido a atacar los incendios. A la vista está que no somos nosotros los que prendemos fuego a las islas frente a Rosario. Nuestra localidad está rodeada de islas y sin embargo en Victoria no hay focos de incendio"."Es un problema que debe abordase en su conjunto, nosotros tenemos limitados los medios, son terrenos de difícil acceso y por la gran bajante se hace más difícil", sentenció.Según el presidente comunal, no tiene sentido que los productores ganaderos estén prendiendo fuego, debido en una época de sequía y heladas el poco pasto que hay no lo va a quemar. "Muchas veces se realizan quemas en agosto o septiembre para buscar el rebrote del pasto, porque sabemos que los pastos de las islas son de primavera verano".Sobre la relación que tienen en Victoria con el municipio vecino de Rosario, comentó que "tenemos contacto para realizar trabajos en conjunto, en cuanto al manejo que se tiene que hacer del humedal".Al finalizar, Maiocco dijo que "Victoria tiene 370.000 hectáreas de islas, hubo épocas que allí oscilaban entre 200 y 300 mil cabezas pastaban en las islas, y hoy hay solo 30 mil. Eso también afecta a las quemas porque toda esa masa verde de pasto que no se consumió y se secó es un gran combustible que donde se hace un foco de incendio es muy fácil la propagación".