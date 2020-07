"Es el día a día": Es transportista y ahora vende huevos para subsistir

El aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus provocó un parate de la actividad económica y que miles de trabajadores, tanto de sector formal como informal, vieran afectada su labor diaria.José es un transportista que debió reinventarse en tiempos de cuarentena: colocó un humilde puesto sobre la avenida Valparaiso y Circunvalación, en la zona sur de la capital cordobesa, donde vende huevos y miel."Se paró todo el transporte y tuvimos que buscar alternativas. Arrancamos con los barbijos, pero después ya todos tenían y no se vendía. Un amigo me recomendó que comercialice productos de limpieza y luego incorporé los huevos", dijo el trabajador a Cadena 3 Contó que, como se trata de alimento, "se vende un poco más". "Gracias a Dios la gente compra y se mueve un poco más. Pero acá es el día a día, no hay un sueldo fijo. Por suerte la gente me conoce, los clientes me ayudan e incluso me recomiendan", señaló.Aseguró que no es el único transportista en la misma situación, ya que otros compañeros y colegas se la rebuscan con la venta de tortas, verduras y miel.