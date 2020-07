Foto: Misiones exige el certificado Covid-19 negativo para ingresar a dicha provincia Crédito: El Litoral

En Misiones determinaron exigir a todos aquellos que ingresen a dicha jurisdicción, provenientes de otros puntos del país, la presentación del certificado negativo de covid-19 emitido en las últimas 48 horas, situación que sorprendió a algunos, por lo que ayer se presentaron reclamos en la zona limítrofe con Corrientes.



Según publicó El Territorio, además del salvoconducto que se tramita en la página de la Policía (misionera), desde este martes en los accesos a la provincia en las Divisiones de Seguridad Vial y Turismo El Arco, sobre la Ruta Nacional 12, y paraje Centinela, en la Ruta 14, se exige un certificado médico que indique que esa persona no está infectada por covid-19. El test debe haberse emitido en los últimos dos días.



Esta obligatoriedad desató una situación caótica en los puestos de control, dado que personas que llegaron durante la mañana no estaban enteradas del nuevo requerimiento y no contaban con el test negativo. Por momentos llegó a haber unos 25 vehículos en el puesto Centinela, por Ruta 14. En el lugar se les ofreció la posibilidad de testearse en el sector privado, el costo del examen es de $5.600.