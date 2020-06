Testimonio el enfermero que fue voluntario en la vacuna experimental de Oxford

Alentadores resultados

Seguimiento

El año del abrazo

"Hay que cuidarse mucho"

Han transcurrido cuatro semanas desde que el enfermero Joan Pons, que trabaja en Reino Unido hace más de 25 años, se inoculara con la vacuna experimental contra el coronavirus que desarrolla la Universidad de Oxford y los laboratorios Astrazeneca. Permanece asintomático y sin efectos secundarios."No lo hice por la trascendencia ni la fama, sino tratando de aportar mi humilde grano de arena para vencer a este virus", dijo Joan Pons Laplana."Llevo cuatro semanas desde que me apliqué voluntariamente la dosis de la vacuna experimental contra el Covid-19 que está llevando adelante la Universidad de Oxford en este país", dijo Joan Pons Laplana desde el hospital donde trabaja en Reino Unido.En diálogo consostuvo que "ninguno de los voluntarios que accedimos a que se nos aplicara la dosis hemos presentado alguna reacción adversa, lo que no deja de ser alentador", dijo y agregó que "la vacuna está atravesando muy bien la fase tres y hay una luz de esperanza que a finales de setiembre ya la contemos".Pons, que trabaja estos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de Shefield, destaca que esta vacuna, probablemente la que se encuentre en fase de experimentación más avanzada, tiene que demostrar que no tiene efectos secundarios de importancia y que, efectivamente, puede prevenir una futura nueva oleada. De ahí, dice, la importancia de que se produzcan infectados entre los más de 10.000 voluntarios de los que buena parte son profesionales sanitarios."Permanentemente me vienen haciendo un seguimiento, tomándome la temperatura (no puedo superar los 37.8 grados y el lunes volveré a hacerme unos análisis para ver cómo está la sangre", puntualizó."El trabajo de la Universidad de Oxford ha logrado apoyo de varios países del mundo y hay mucha expectativa por su resultado, por su eficacia"."La Universidad de Oxford ha firmado un convenio con el gobierno de Brasil lo que permitirá que ese país tenga acceso a dicha vacuna", explicó el enfermero español y agregó: "ojalá que todo siga su cauce normal y podamos celebrar el próximo 2021, como el año mundial del abrazo, por todo lo que significará este importante logró"."Yo tengo a mis padres y mi hermano en Barcelona y deseo poder abrazarlos, volver a encontrarme con ellos", manifestó el enfermero que fue voluntario en la vacuna experimental del coronavirus."Nosotros sufrimos 60 mil muertes y me entristece mucho cuando veo que no hacemos bien las cosas, prefiero estar vivo a estar ventilado, hay que cuidarse mucho, el virus está en todos lados", dijo el enfermero español que dialogó con"En el pico de la enfermedad, para Semana Santa tuvimos 75 pacientes en terapia intensiva, hoy hay 5", describió y agregó que "estoy muy atento a lo que pasa en la Argentina fundamentalmente en Buenos Aires, deben protegerse mucho", destacó."Dentro de algunos años, podré contarle a mis nietos que su abuelo fue voluntario para llegar a la vacuna y derrotar al Coronavirus", concluyó el enfermero.