Gualeguaychú avanzará en la extracción de plasma para tratar casos de Covid 19

La humanidad toda está con los ojos en una posible cura, vacuna o tratamiento que nos devuelva "la normalidad" de antes.



La extracción del plasma de pacientes que ya atravesaron la infección y el uso en personas afectadas, es actualmente el método que mejores resultados ha brindado.



El doctor Luis Castillo explicó que a pesar de las buenas noticias, el distanciamiento, el aislamiento y la higiene siguen siendo las herramientas más seguras.



En diálogo con El Día, el médico y concejal de Gualeguaychú, recordó que "la penicilina terminó con la sífilis pero hoy la sífilis goza de buena salud", haciendo un paralelismo a lo que puede llegar a suceder con el Covid 19 en un futuro.



Respecto al tratamiento con plasma aclaró que sería un error generalizas porque "esto no sirve para todos, aunque es una gran herramienta terapéutica".



El hematólogo se refirió a esta herramienta con optimismo, aunque aseguró que no es la solución definitiva.



"No es la panacea", sentenció Castillo y explicó cómo funciona el tratamiento con plasma para combatir al Covid 19.



Indicó que "cuando sacamos sangre, no se utiliza tal como la extraemos, sino que se divide en tres partes: los glóbulos rojos, las plaquetas y el plasma".



"El plasma es una proteína que genera anticuerpos que son creados por el cuerpo ante un elemento que es extraño al organismo", explicó el médico.



Respecto al tratamiento que se realiza, Castillo detalló que "a quienes ya han combatido el virus y han generado los anticuerpos, le extraemos el plasma y se lo colocamos a los pacientes que lo necesiten...es como pedir prestado soldados a un ejército", dijo.



Hasta el momento no se realiza este tratamiento en la ciudad, aunque adelantó que en los próximos días podría comenzar a implementarse en pacientes locales.



"Estamos trabajando en un plan y a la espera de la autorización, pero yo creo que lo vamos a tener en un muy breve lapso de tiempo para contar con esa herramienta también", comunicó. ¿Para quiénes resulta el tratamiento? Según adelantó Castillo, "los asintomáticos y los críticos no lo necesitan. Pero en la franja del medio, donde hay pacientes que están empeorando, ahí se trabaja para evitar que lleguen a terapia intensiva", informó el hematólogo.



En cuanto a las opciones con antivirales, el médico aseguró que "los primeros que se han probado, se descartaron; se han hecho pruebas en distintos países pero no han resultado como se esperaba".