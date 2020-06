Ante la poca responsabilidad social, Santa Fe restringe encuentros afectivos

En medio de jornadas en las que se vio a equipos jugando al fútbol en parques y canchas de barrio y se realizaron fiestas y reuniones sociales con nutrida concurrencia y sin respetar el protocolo sanitario, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, reunió por videoconferencia a varios intendentes para analizar la situación epidemiológica de Santa Fe. El alerta se encendió más que por la curva de contagios por el comportamiento social. Anoche, la Casa Gris dio una señal. A partir de mañana miércoles y en todo el ámbito de la provincia se restringirán a los fines de semana los encuentros familiares y afectivos.



"Lejos de relajarse, pedimos que aumente el compromiso social. Si lo sostenemos, podremos continuar con todas las actividades que tan bien nos han hecho a todos", advirtió la ministra de Salud santafesina, Sonia Martorano.



La jornada de ayer tuvo un contexto nacional altamente preocupante, con 48 muertes por Covid-19 en 24 horas, lo que implicó un nuevo récord, y 2.335 nuevos casos. Y si bien en Santa Fe la realidad epidemiológica se desmarca de los focos porteños y bonaerenses, algunas inconductas por parte de muchos ciudadanos pusieron en alerta a la Casa Gris y al Palacio de los Leones.



Perotti reunió en horas de la tarde y por videoconferencia a los intendentes de Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela, Villa Gobernador Gálvez, Avellaneda y Casilda.



"Evaluamos la apertura de bares, las actividades recreativas y los indicadores sanitarios durante este fin de semana. Trabajamos unidos y coordinados, para no tener que volver atrás", escribió en su cuenta de Twitter el intendente Pablo Javkin.



Minutos después, indicó que "se trató de una evaluación en materia de protocolos y controles para no perder lo obtenido y evitar cualquier relajamiento, fundamentalmente en las actividades habilitadas y en las reuniones familiares".



El intendente se mostró preocupado por el uso del tapabocas "en todo momento" y el hecho de limitar la cantidad de encuentros, sobre todo cuando se producen en forma privada.



Taxativo, Javkin se dirigió a quienes incumplieron protocolos, relajaron normas y vulneraron el distanciamiento social. El mensaje fue a quienes postearon fotos en fiestas privadas, reuniones recreativas numerosas y actividades deportivas colectivas, que se encuentran prohibidas.



"Quienes no entienden que cuidarse implica una responsabilidad social y elude el accionar del Estado, lo único que hace es ponerse en riesgo y dejar vulnerable al que más quiere, que son las personas de su círculo íntimo", enfatizó.



Sobre las fiestas "clandestinas", el titular del Ejecutivo aclaró que quien participó de una reunión con más de 10 personas pudo estar en contacto con un asintomático de coronavirus y "puede contagiar a la población de riesgo. A esta altura no debería ser necesario que el Estado lo repita", apuntó.



Para dimensionar el riesgo de estas infracciones, Javkin recordó que se entra en una etapa "donde se debe sostener lo que se consiguió y respetarlo, en una ciudad que tiene un privilegio en este sentido, porque todos somos responsables en relación a la evolución de los contagios".



Más categórico, el intendente pidió a la población "seguir siendo responsables, en una ciudad que por su dimensión es la que más avanzó sanitariamente", para aclarar que "todo se analiza día a día y se puede perder muy rápido si no conservamos las pautas de ciudad. Es necesaria la acción del Estado, pero también el respeto individual".



Con 419 casos en toda la provincia, de los cuales 128 son de Rosario, las autoridades se preparan para los meses críticos de julio y agosto.



La situación se ha dinamizado en al menos 6 localidades, donde debieron regresar de fase por el foco de contagios que se registró.



Un dato entre otros desmarca a Santa Fe: la tasa de letalidad por Covid-19 es del 0,95 por ciento, mientras la nacional es del 2 por ciento y la mundial asciende al 5 por ciento. (La Capital)